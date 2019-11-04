Истребитель JF-17 продемонстрировал, каким образом Пакистан сможет отбиться от Индии

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Столкновение между Индией и Пакистаном в 2019 году привело к крупным потрясениям в ВВС Индии.

Потеря MiG-21 Bison без потерь пакистанских ВВС не сулит ничего хорошего для ВВС Индии. Но что интересно, стычка ознаменовала одно из первых «горячих» применений новых китайских истребителей JF-17 “Thunder” (“Гром”)., информирует enovosty.com/news.

JF-17 — это относительно новый одномоторный истребитель, предназначенный для конкуренции с другими легкими истребителями, такими как F-16, Gripen и MiG-29, за экспортные контракты. Поскольку ВВС Пакистана — единственный крупный пользователь, наиболее достоверная информация о самолете взята из китайских маркетинговых документов. Но июльское интервью дает мнение одного пилота о том, как JF-17 составляет конкуренцию наиболее распространенным противникам, от Sukhois до F-16.

«Горячее» использование JF-17 после пограничной стычки состоялось в патрулях возле границы. В некоторых инцидентах пилот сказал, что во время этих патрулей он получал радиолокационную блокировку Су-30МКИ на дальностях свыше 100 километров.

Тем не менее, это не означает, что JF-17 может убить с помощью ракеты на этом расстоянии. Основным оружием JF-17 за пределами дальности видимости (BVR) является ракета PL-12, которая все еще находится в процессе интеграции (по состоянию на февраль 2019 года ). Во время настоящей воздушной перестрелки PAF F-16 выпустил ракеты AIM-120C-5 AMRAAM на аналогичных расстояниях, что вынудило самолеты IAF перейти в оборону, чтобы увернуться от ракет.

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Но если JF-17 позволяет пилоту «поднять» ракету на самолетах на таких дальностях, это все равно может быть на шаг впереди Су-30 MKI IAF. Согласно сообщению NDTV, российские ракеты R-77 не могут поражать цели более 80 км.

Несмотря на ракетные ограничения Су-30, пилот JF-17 заявил, что Су-30 является одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается PAF. Вероятно, это связано с мощными двигателями и маневренностью Су-30, что позволяет ему быстро восстанавливать энергию после маневрирования и затрудняет стрельбу в зоне действия в пределах видимости (WVR).

Интересно, что пилот затем заявляет, что он не так боится Су-30, потому что он тренируется против F-16 с AMRAAM, которые, по его мнению, являются намного превосходящей ракетой. Пилот также заявляет, что MICA на Mirage также представляет собой серьезную угрозу.

Это говорит о том, что пилот, вероятно, думает, что исход боя будет в значительной степени решен, или во многом будет зависеть от этапа боя BVR, и что возможности JF-17 на этой арене конкурентоспособны с F-16 и Mirage. Тем не менее, пилот говорит, что ограниченная разгрузка JF-17 BVR является его основным недостатком, так как большинство моделей JF-17 могут нести только четыре ракеты BVR, по сравнению с Су-30MKI, который может нести восемь или более.

Пилот также дает хорошие оценки JF-17 за надежность, летные характеристики и техническое обслуживание. Поскольку JF-17 является одной из китайских «чистых шиферных» конструкций, это предвещает хорошие характеристики надежности современного поколения китайских самолетов. Тем не менее, JF-17 по-прежнему использует российский двигатель, и PAF отклонил предложения использовать китайские двигатели в своих JF-17 в 2015 году. Двигатели остаются критическим недостатком в аэрокосмической промышленности Китая.