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Японские военные приняли на вооружение первый современный самолет-разведчик

Главная » Последние новости » Новости технологий » Японские военные приняли на вооружение первый современный самолет-разведчик
 
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В четверг японские силы воздушной самообороны приняли первый разведывательный самолет RC-2 от Kawasaki Heavy Industries (KHI) после многих лет испытаний.

1 октября официальный аккаунт JASDF в Твиттере сообщил, что первый самолет-разведчик RC-2 официально доставлен в базу Ирума, информирует enovosty.com/news.

Новая версия транспортного самолета Kawasaki C-2 для сбора разведывательной информации с момента первого полета в 2018 году прошла несколько масштабных программ испытаний, проводимых Авиационным отделом разработки и тестирования в Гифу.

Японские военные приняли на вооружение первый современный самолет-разведчик

Новый самолет-разведчик RC-2 предназначен для электронной разведки (ELINT) и дальних разведывательных миссий. Первый прототип C-2 ELINT был переоборудован из второго летного прототипа XC-2 (бортовой номер 18-1202, заводской номер 002, первый полет в январе 2011 года).

По заявлению японских военных, RC-2 заменит турбовинтовой самолет YS-11EB ELINT, который в настоящее время находится на вооружении Сил самообороны Японии.

Источник: Defence-blog


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