Ученые создали первое в мире растение, производящее «грудное молоко»
Британские ученые создали уникальное растения, которое способно производить элементы, входящие в состав натурального грудного молока.
В будущем специалисты отмечают, что из него можно будет создавать детские смеси, информирует enovosty.com/news.
В состав «грудного молока» не входят искусственные добавки и красители, его основным компонентом является триацилглицерин.
Отметим, что триацилглицерин — молекула жира, которая влияет на усвоение младенцем питательных элементов с материнского молока.
Добавим, что этот компонент тяжело создать в искусственных условиях. Поэтому к ученым пришла такая идея — вырастить его. В ходе научного исследования им пришлось глубоко проникнуть с систему метаболизма растений с целью обеспечить производство необходимого вещества.
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Один из авторов проекта Питер Истмонд подчеркивает, что им удалось синтезировать молекулу, которая очень близка к прототипам, которые есть в материнском молоке.