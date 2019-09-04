Curiosity нашел на Марсе воду: сделали важное заявление

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Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление. Он уверен, что марсоходу удалось найти на Красной планете жидкую воду.

Ученый отмечает, что основная миссия Curiosity найти ответ на вопрос о том, или был Марс обитаемым. Если он найдет доказательства, то можно смело говорить, что мы не единственные живые существа во Вселенной. А вода на Красной планете — отличное этому доказательства, информирует enovosty.com/news.

Изначально марсоход обнаружил разнообразные элементы минерального и химического происхождения. Это также свидетельствует о том, что Марс когда-то был обитаемым.

Скотт Уоринг уверен, что скрывается факт обнаружения воды на Марсе. На одном из снимков, сделанным марсоходом, уфолог увидел небольшой ручей. Он отмечает, что фото было сделано еще в 2014 году, но выложили в сеть его только пару дней назад.