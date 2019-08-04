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«Легкие планеты» находятся в опасности: тропический лес Амазонки превращается в саванну

Главная » Последние новости » Новости технологий » «Легкие планеты» находятся в опасности: тропический лес Амазонки превращается в саванну
 
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По данным бразильских спутников, в июле общий объем вырубки лесов в тропических лесах Амазонки побил свой предыдущий месячный рекорд

В июле месяце Амазонка потеряла 1345 квадратных километров тропических лесов. Это в два раза больше, чем, к примеру, территория Токио., информирует enovosty.com/news.

Издание The Guardian сообщает, что это рекорд по количеству вырубленных лесов в Амазонии за один месяц. Общая площадь вырубки лесов выросла на 39% с июля 2018 года.

Будучи крупнейшим в мире тропическим лесом, Амазонка играет решающую роль в регуляции уровня углекислого газа на нашей планете. Растения и деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород обратно в воздух в процессе фотосинтеза. Вот почему Амазонку, которая охватывает 2,1 миллиона квадратных миль, часто называют «легкими планеты».  Более того, по крайней мере 400 коренных племен живут в тропических лесах.

brazil amazon deforestation

Дренажный пруд расположен у оловянной шахты в обезлесенном участке тропического леса Амазонки 26 июня 2017 года возле Итапуа-ду-Уэсти, Бразилия. Марио Тама / Getty Images

Бразилия контролирует большую часть Амазонки. Однако президент страны Джейр Болсонаро заявил, что защита тропических лесов не является его главным приоритетом — Болсонаро поддерживает совсем иные проекты, такие как автомобильная дорога и гидроэлектростанция в Амазонке.

Более того, в период с января по май этого года правительство Бразилии снизило штрафы за незаконную вырубку лесов и добычу полезных ископаемых (на 34% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году), и сократило мониторинг незаконной деятельности в тропических лесах. Количество конфискаций незаконно заготовленной древесины также сократились: при прежней администрации в 2018 году было изъято 883 000 кубических футов нелегальной древесины. По состоянию на 15 мая правительственные учреждения Болсонаро изъяли только 1410 кубических футов.

За последние 50 лет в Бразилии было уничтожено примерно 20% территории Амазонки — около 300 000 квадратных миль.

Если исчезнет еще 20% Амазонки — процесс станет необратимым, весь лес погибнет и Амазонские леса превратятся в засушливую саванну.

Этот переломный момент не только приведет к полному исчезновению Амазонки, какой мы ее знаем; этот процесс также приведет к выбросу в атмосферу до 140 миллиардов тонн накопленного углерода, что повлияет на рост мировых температур.

Amazon deforestation brazil drought

Агент полиции Бразилии по охране окружающей среды ходит по кучам бревен, которые были незаконно извлечены из тропических лесов Амазонки в штате Пара, 26 сентября 2013 года. Рикардо Моралес / Reuters

Президент Бразилии скептично относится к науке о климате: в прошлом году он угрожал вывести Бразилию из Парижского климатического соглашения. Болсонаро также считает, что избыток охраняемых земель препятствует экономическому развитию Бразилии.

В феврале администрация Болсонаро анонсировала проект под названием Barão do Rio Branco, который включает в себя строительство плотины гидроэлектростанции, моста через реку Амазонка и расширение существующего шоссе через 300 миль тропических лесов.


Автор: Оксана Ельченко
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