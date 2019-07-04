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В будущем информацию будут хранить в молекулах

Главная » Последние новости » Новости технологий » В будущем информацию будут хранить в молекулах
 
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Загрузка огромных объемов данных в небольших пространствах не нова, но ученые хотят получить намного меньше компактных накопителей с молекулярным хранилищем данных.

Предыдущие исследования показали, что молекулы ДНК могут быть использованы в качестве инженерных устройств хранения данных. В настоящее время исследователи из Университета Брауна доказывают, что для этой цели также могут использоваться более мелкие и простые молекулы, такие как метаболиты, информирует enovosty.com/news.

Результаты нового исследования показывают, что можно кодировать и получать файлы изображений в масштабе килобайт в растворах с искусственными метаболомами, содержащими сахар, аминокислоты и другие небольшие молекулы.
Целью исследования было выяснить, возможно ли хранение данных с помощью искусственного метаболома, который известен в биологии как полный набор молекул, используемых для регуляции обмена веществ.

Чтобы достигнуть этого, они собрали искусственные метаболомы, используя различные жидкие смеси молекул. Наличие или отсутствие определенного метаболита в смеси кодирует один бит цифровых данных (ноль или единицу), в то время как количество типов молекул в метаболоме определяет, сколько битов он может содержать. Для своих экспериментов исследовательская группа создала смеси из 6 и 12 метаболитов, поэтому каждый метаболом мог содержать 6 или 12 битов.

Тысячи этих смесей были собраны на небольших металлических пластинах в форме капель размером с нанолитер, которые содержали и были расположены для кодирования данных. После этого чашки высушили, на каждой из которых были обнаружены крошечные пятна метаболитов, каждая из которых содержит цифровую информацию. С помощью этой методики авторы исследования смогли кодировать и извлекать различные файлы изображений размером до 2 килобайт.

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По мере того как мировые данные растут и растут, потребность в емкости для хранения данных также увеличивается в геометрической прогрессии. Ученые предсказывают, что на Земле может не хватить кремниевого чипа для полупроводниковых чипов, чтобы хранить все производимые данные.


Автор: Катерина Лукьянчук
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