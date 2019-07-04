Телескоп Hubble удивил мир снимком необычной двойной звезды

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Космический телескоп Hubble прислал на Землю новый удивительный снимок. Аппарат запечатлел сверхмассивную двойную звезду под названием Эта Киля. Объект расположился на расстоянии 7,5 тыс. световых лет от нас.

Hubble «сфотографировал» двойную звезду Эта Киля, находящуюся в созвездии Киля. Данный объект сейчас находится на стадии своей гибели, информирует enovosty.com/news.

Система Эта Киля состоит из двух звезд. Более яркая голубая весит приблизительно столько же, сколько 90 Солнц. Вторая – как 30 Солнц.

Ученые зафиксировали, что в 1837 – 1856 годах Эта Киля стала намного ярче. Данное событие было даже названо «Великой вспышкой». В марте 1843 года система была второй по яркости (после Сириуса) звездой в ночном небе.

Новый снимок, полученный Hubble, свидетельствует о том, что звезда до сих пор жива и активна. Она располагается внутри облака, которое было создано из вещества более крупной звезды.

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