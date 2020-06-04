ВМС США завершили испытание управляемой противорадиолокационной ракеты

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AARGM-ER интегрируется в F/A-18E/F и EA-18G, а также будет совместима с F-35A/B/C.

Военно-морские силы США завершили первое пилотируемое испытание ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range (AARGM-ER) на F/A-18 Super Hornet 1 июня на полигоне Patuxent River, информирует enovosty.com/news.

AARGM-ER интегрируется в F/A-18E/F и EA-18G, а также будет совместима с F-35A/B/C.

Во время испытания F/A-18 Super Hornet провел серию воздушных маневров, чтобы оценить интеграционные и структурные характеристики AARGM-ER. Контрольные точки были пройдены в различных условиях полета, чтобы продемонстрировать совместимость AARGM-ER в связке с F/A-18 Super Hornet.

«Этот первый полёт представляет собой значительный шаг в стадии разработки AARGM-ER Engineering and Manufacturing Development», — сказал капитан Митч Коммерфорд, который курирует программу Direct and Time Sensitive Strike office (PMA-242). «Данные, собранные в ходе этих испытаний, будут использоваться при планировании наращивания и общего расширения летных испытаний с помощью AARGM-ER».

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По его словам, в течение следующих нескольких лет испытания будут продолжены в рамках подготовки к начальным операционным возможностям в 2023 финансовом году.

Расширенный вариант, использующий программу AARGM, которая в настоящее время находится в производстве, был модернизирован с новым ракетным двигателем и боеголовкой. Он обеспечит передовые возможности для обнаружения и поражения систем противовоздушной обороны противника.

Диапазон полета AARGM-ER не был определен, но более ранняя AARGM имела диапазон около 60 морских миль.

Источник: Defenseworld