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Ученые: Люди с отредактированными геномами будут жить меньше

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Китайский экспериментатор Цзянькуй Хэ, поспособствовавший рождению двух детей с отредактированными генами, возможно, сократил их жизнь на пару лет. К такому выводу пришли ученые из калифорнийского университета Беркли.

Исследователи из Университета Беркли опубликовали в издании Science Daily свою работу, в которой анализируют последствия редактирования человеческих геномов. Они считают, что Цзянькуй Хэ, отключивший у девочек-близняшек ген CCR5, сократил им жизнь, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что скандальный китайский ученый, отключил данный ген в 2018 году. Благодаря этому сестрички никогда не смогут заболеть ВИЧ.

Исследователи, проанализировали особенности жизни 400 тыс. людей. Оказалось, что среди тех, у кого была врожденная мутация CCR5, было меньше долгожителей. В данной группе люди умирали в возрасте 41-78 лет на 21% чаще, чем те, у кого ген CCR5 функционировал нормально.

Ученые пришли к выводу, что мутация одного этого генома в среднем укорачивает жизнь на 1,9 лет.

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Добавим, что ранее проведенные эксперименты также показали, что люди, живущие с мутированным геном CCR5, в четыре раза чаще умирают от гриппа и его осложнений, чем среднестатистический житель планеты. Однако в изменении данного гена есть и плюсы – исследования продемонстрировали, что мутация позволяет быстрее восстанавливаться после перенесенного инсульта.


Автор: Катерина Лукьянчук
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