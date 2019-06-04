SpaceX: Космический грузовик Cargo Dragon успешно вернулся на Землю

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Космический грузовой корабль Cargo Dragon приводнился в водах Тихого океана. В SpaceX сообщили, что возвращение на Землю произошло сегодня ночью.

В ночь с 3 на 4 июня на нашу планету с МКС возвратился грузовик Cargo Dragon от SpaceX. Миссия корабля признана успешной. Приводнение произошло там, где и планировали специалисты SpaceX, информирует enovosty.com/news.

Cargo Dragon спустился в воду Тихого океана на расстоянии 26 километров от Лонг-Бич (штат Калифорния). Возле предполагаемого места приводнения космический грузовик уже поджидали работники SpaceX вместе с спасательными суднами. Аппарат уже доставили на сушу.

С МКС аппарат возвратился не пустым. Он привез на планету приблизительно 1,9 т различного полезного груза. На Земле он поможет ученым провести серию подробных экспериментов.

В SpaceX добавили, что эта миссия стала 17-ой, в ходе которой грузы доставили на МКС, а затем отправили на Землю другие грузы.

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Отметим, что во время этой миссии Cargo Dragon был в состоянии пристыковки с МКС на протяжении четырех недель. Вчерашний процесс отстыковки происходил с помощью роботизированного манипулятора-руки Canadarm-2 и контролировался специалистами Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.