На Землю надвигается опасная солнечная буря

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Землю надвигается опасная солнечная буря На Землю надвигается опасная солнечная буря

Закрыть Отправить

1 сентября 1859 года солнечный астроном Ричард Каррингтон стал свидетелем необычного скопления солнечных пятен, которые внезапно и быстро вспыхнули ярко, прежде чем исчезнуть.

Незадолго до рассвета на следующий день полярные сияния вспыхнули на большей части Земли, достигнув Кубы, Ямайки, Багамских и Гавайских островов. Событие произвело не только видимое световое шоу в тех местах, где они обычно не появляются, но и нанесло урон телеграфным системам по всему миру, информирует enovosty.com/news.

В тот день Каррингтон был свидетелем солнечной вспышки белого света. Он послал CME, облако заряженных частиц и магнитных петель, к Земле. Когда CME взаимодействовал с магнитным полем планеты, он создал глобальный пузырь магнетизма.

Этот инцидент был назван «Событием Каррингтона», и, согласно НАСА, это самая большая геомагнитная буря за всю историю наблюдений за 160 лет. Ученые предупредили, что шторм такой же величины может повториться снова и может нанести больший урон. Ущерб от поврежденной инфраструктуры может составить от 2 до 3 триллионов долларов.

Ученые призывают правительство готовиться к следующей солнечной буре, которая может повлиять на жизнь на Земле. Также они предлагают создать технологию, которая могла бы отклонить энергию, брошенную солнцем. Для ее разработки понадобится большое количество финансов, однако это будет стоить того по сравнению со стоимостью ущерба, понесенного в результате второй солнечной бури.

Читайте: Ученые выяснили, как на Земле появилась вода