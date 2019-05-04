Япония успешно запустила первую частную суборбитальную ракету (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Япония успешно запустила первую частную суборбитальную ракету (ВИДЕО) Япония успешно запустила первую частную суборбитальную ракету (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Японское частное космическое предприятие Interstellar Technologies смогло наконец-то удачно запустить свою разработку — ракету Momo-3. Этому успешному полету предшествовали два неудачных.

Корпорация Interstellar Technologies из Японии совершила испытательный запуск собственной разработки – суборбитальной ракеты-носителя под названием Momo-3. Таким образом, данное событие — первый частный полет ракеты в истории Японии, информирует enovosty.com/news.

Старт Momo-3 производили с пусковой космической территории острова Хоккайдо. Процесс запуска был на высшем уровне – ракета быстро поднялась на 110-километровую высоту и спустя 10 минут рухнула, как и было запланировано создателями, в воды Тихого океана.

Добавим, что это не первый старт ракеты Momo. Два предыдущих завершились неудачами (в 2017 и 2018 годах).

Читайте: В Японии из-за неполадки отложен запуск первой частной ракеты-носителя

Характеристики Momo-3 следующие:

— длина ракеты – 9,9 метров,

— диаметр ракеты – 50 сантиметров,

— стартовый вес – 1 тонна,

— в качестве топлива используются жидкий кислород и этиловый спирт.

Верхнюю часть обтекателя создатели украсили изображением смешной рожицы, выполненной в стиле аниме.

Данную ракету-носитель в будущем планируют использовать для проведения исследовательских полетов. На Momo-3 можно перевозить 20 килограммов полезного груза.