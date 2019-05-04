Япония успешно запустила первую частную суборбитальную ракету (ВИДЕО)
Японское частное космическое предприятие Interstellar Technologies смогло наконец-то удачно запустить свою разработку — ракету Momo-3. Этому успешному полету предшествовали два неудачных.
Корпорация Interstellar Technologies из Японии совершила испытательный запуск собственной разработки – суборбитальной ракеты-носителя под названием Momo-3. Таким образом, данное событие — первый частный полет ракеты в истории Японии, информирует enovosty.com/news.
Старт Momo-3 производили с пусковой космической территории острова Хоккайдо. Процесс запуска был на высшем уровне – ракета быстро поднялась на 110-километровую высоту и спустя 10 минут рухнула, как и было запланировано создателями, в воды Тихого океана.
Добавим, что это не первый старт ракеты Momo. Два предыдущих завершились неудачами (в 2017 и 2018 годах).
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Характеристики Momo-3 следующие:
— длина ракеты – 9,9 метров,
— диаметр ракеты – 50 сантиметров,
— стартовый вес – 1 тонна,
— в качестве топлива используются жидкий кислород и этиловый спирт.
Верхнюю часть обтекателя создатели украсили изображением смешной рожицы, выполненной в стиле аниме.
Данную ракету-носитель в будущем планируют использовать для проведения исследовательских полетов. На Momo-3 можно перевозить 20 килограммов полезного груза.