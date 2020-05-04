В США испытали новую систему оружия для конвертоплана Osprey MV-22 (ВИДЕО)

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Американские морпехи проводят испытания системы оборонительного оружия на конвертоплане Osprey MV-22 у берегов Оаху, Гавайи.

Система Defensive Weapon System (DWS) управляется дистанционно и объединяет стрелковую станцию, датчик прицеливания и мини-пулемет GAU-17, информирует enovosty.com/news.

Уникальное оружие установлено в задней грузовой яме скопы и управляется с помощью пульта дистанционного управления изнутри конвертоплана, используя интерфейс, аналогичный видеоиграм.

Часть системы оборонительного оружия имеет вспышечную систему, а система камер помогает идентифицировать и точно определять цели на расстоянии от сотен до нескольких тысяч метров.

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DWS достигает наилучшего радиуса стрельбы, будучи установленным на «пузе» конвертоплана, благодаря уникальной способности Osprey наклонять свои роторы вперед для высокоскоростного режима транспортного средства и возвращаться по вертикали для посадки вертолета. До DWS Osprey использовал один пулемет, установленный на задней рампе, что ограничивало видимость стрелка и радиус стрельбы.

DWS — это относительно новая система вооружения. Умение владеть этой системой оружия увеличивает боеготовность для морских пехотинцев.

Источник: Defence-blog