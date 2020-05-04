Украинские ученые создали уникальный отечественный аналог аппарата ИВЛ
Отечественные конструкторы предприятия «Новатор» создали новый отечественный аналог аппарата ИВЛ. Данный аппарат легкий в использовании, намного дешевле чем зарубежные аналоги и требует считанные дни для изготовления.
Конструкторы предприятия «Новатор» создали за десять дней новый аппарат для вентиляции легких, который крайне прост в использовании и может автономно работать несколько недель. , информирует enovosty.com/news.
Интерфейс аппарата крайне прост в использовании медицинским персоналом, — утверждают конструкторы.
Предприятие уже сейчас готово к серийному выпуску.
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Предприятие готово уже сегодня выполнить государственный заказ на производство таких аппаратов. Стоимость одного такого аппарата вентиляции легких составляет около 20 тысяч гривен, что в десятки раз ниже импортных аналогов.