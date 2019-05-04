SpaceX отправила к МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon (ВИДЕО)

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Сегодня с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9. С ее помощью SpaceX доставляет корабль Cargo Dragon к МКС.

Космическая корпорация Илона Маска отправила к МКС очередной грузовой Dragon. Этот корабль повез астронавтам различные расходные материалы и еду, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается на официальном ресурсе SpaceX, ракета с космическим грузовиком поднялась над землей в 9:48 по киевскому времени. В качестве стартовой площадки традиционно использовали космодром, находящийся на мысе Канаверал.

Спустя девять минут после старта произошла отстыковка грузовика Dragon от Falcon 9. К Международной космической станции, по планам SpaceX, он присоединится через два дня – в понедельник, 6 мая.

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Как только ракета-носитель «отпустила» грузовик в самостоятельное путешествие, она начала управляемое приземление. Falcon 9 в очередной раз продемонстрировала свое мастерство – ракета эффектно села на плавучую платформу.

В космическом агентстве NASA добавили, что Dragon пробудет в состыкованном режиме с МКС почти месяц. Спустя четыре недели он должен привезти на нашу планету более 4,2 тыс. фунтов исследовательского груза.

Добавим, что 6 мая NASA будет вести прямую трансляцию встречи и пристыковки грузового корабля к МКС.