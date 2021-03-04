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В сеть слили миллионы телефонных звонков из Ringostat: в компании отрицают утечку данных

Главная » Последние новости » Новости технологий » В сеть слили миллионы телефонных звонков из Ringostat: в компании отрицают утечку данных
 
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Британская компания WizCase, специализирующаяся на кибербезопастности, заявила, что произошла утечка номеров телефонов, аудиозаписей голосовых звонков и журналов звонков пользователей, в основном, Украины и России.

Данные якобы были доступны любому и не были зашифрованы. Но сейчас доступ к ним пресечен.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на блог компании WizCase.

Автор Чейз Вильямс утверждает, что было выявлено более двух миллиардов записей общим объемом более 800 гигабайт. И брешь якобы была в базе данных сервиса отслеживания телефонных звонков Ringostat.

В блоге отмечается, что слив данных связан с компанией, что специализируется на отслеживании звонков, аналитике и разработке маркетинговых инструментов для смартфонов. Основными ее рынками предоставления услуг являются Россия и Украина. Так что пользователи в этих странах могут быть в зоне риска.

В WizCase утверждают, что в сеть слили якобы около 8 миллионов голосовых записей, примерно 13 миллионов телефонных номеров, сотни миллионов журналов вызовов. Также хакеры якобы получили метаданные, которые включают информацию об исходящих и входящих звонках, времени, IP-адресе получателя звонка, GSM-компании и продолжительности вызова.

Чейз Вильямс пишет, что утечка данных якобы была доступна любому, у кого имелась соответствующая ссылка. Для доступа к информации не было необходимости в пароле и информация не была зашифрована. А на данный момент проблема уже устранена.

В то же время, в Ringostat сообщили, что информация, размещенная в блоге WizCase, не соответствует действительности. Они подвергли критике содержание блога, скептически оценив уровень экспертизы. При этом в Ringostat заверили, что проводят внутренний аудит безопасности.

Технический специалист WizCace сообщил, что была уязвимость, и она была устранена очень оперативно.

Редактор WizCase подтвердил, что их статья была неверно трактована СМИ, утечки не было и пообещал внести информацию об этом в их оригинальную статью.

Источник: Дело


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 557

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