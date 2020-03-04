Для устранения опасностей: ВВС США заказали 180 беспилотных наземных роботов Centaur

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Эта дистанционно управляемая система среднего размера обеспечивает возможность обнаружения, подтверждения, выявления и устранения опасностей.

Компания FLIR Systems, специализирующаяся на производстве тепловизионных камер, объявила, что ВВС США заказали более 180 беспилотных наземных роботов Centaur UGV и запасные части к ним, информирует enovosty.com/news.

Контракт на $23 млн был получен в рамках программы Департамента транспорта Man Transportable Robotic System Increment II (MTRS Inc II).

Centaur — это решение для создания переносной роботизированной системы II (MTRS Inc II). Эта дистанционно управляемая система среднего размера обеспечивает возможность обнаружения, подтверждения, выявления и устранения опасностей. Полностью совместимый с IOP робот с открытой архитектурой имеет стандартное шасси и модульную полезную нагрузку для поддержки текущих и будущих миссий. Centaur оказывает поддержку инженерам, химикам, биологам, радиологам и ядерщикам (CBRN) и солдатам EOD. Centaur в настоящее время доступен только для Министерства обороны США.

В 2017 году армия США выбрала компанию FLIR Systems в качестве своего поставщика роботов для MTRS Inc II. FLIR начала поставлять Centaur в соответствии с многолетней программой, стоимость которой после получения контракта оценивалась в 158 миллионов долларов.

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Бригады ВВС по уничтожению боеприпасов (EOD) будут использовать Centaur для обезвреживания самодельных взрывных устройств (IED), неразорвавшихся боеприпасов и подобных опасных задач. Несколько датчиков и полезных нагрузок могут быть добавлены в Centaur для поддержки других миссий.

«Centaur предоставляет операторам универсальный переносимый UGV, который помогает спасать жизни, уберегая людей от опасности», — сказал Дэвид Рэй, президент правительственного и оборонного бизнес-подразделения FLIR. «Мы рады, что ВВС выбрали Centaur и что программа MTRS Inc II может служить эффективным средством закупок».

Источник: Defence-blog

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