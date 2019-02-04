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Пакистан начал принимать меры для активизации производства солнечной энергии

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Правительство Пакистана предложило отменить налоги, связанные с производством солнечного и ветрового энергетического оборудования в стране, чтобы увеличить производство и использование возобновляемых источников энергии и преодолеть дефицит электроэнергии.

Новый законопроект о государственном бюджете, который, как ожидается, будет принят в парламенте в течение месяца, даст производителям и сборщикам возобновляемой энергии в стране пятилетнее освобождение от налогов, информирует enovosty.com/news.

«Пакистан оплачивает тяжелые расходы, связанные с продолжающимся энергетическим кризисом, который царит в последние годы», — заявил министр финансов Асад Умар на прошлой неделе в своем выступлении по бюджету.

«В это трудное время продвижение возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, стало необходимым».

По данным Совета по развитию альтернативной энергетики страны (AEDB), только 5–6 процентов электроэнергии в пакистанской национальной электрической сети в настоящее время обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии.

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Предлагаемое снижение налогов должно способствовать этому, стимулируя увеличение местного производства оборудования, необходимого для расширения возобновляемых источников энергии, — сказал Асад Махмуд, эксперт по возобновляемым источникам энергии в Национальном управлении по энергоэффективности и энергосбережению, которое находится в министерстве энергетики.

Оставшиеся препятствия

Но производители говорят, что налоговых льгот, вероятно, будет недостаточно, чтобы стимулировать расширение местных отраслей возобновляемой энергетики.

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Наим Сиддики, председатель Ebox Systems – компании, которая собирает солнечные батареи в Исламабаде, сказал, что новые налоговые льготы были хорошей новостью, но пакистанские производители все равно будут бороться с беспошлинным дешевым импортом солнечных батарей иностранного производства и другой возобновляемой энергии.

«Правительство уже отказалось от налогов и пошлин на импорт продуктов из возобновляемых источников энергии, и местные производители не могут конкурировать с дешевыми импортными товарами», — сказал он.

Пакистан сегодня импортирует более 95 процентов солнечных панелей и других систем возобновляемой энергии, которые он использует, в основном из Китая, — сказал Амир Хуссейн, генеральный директор Tesla PV, одного из крупнейших производителей солнечной энергии в Пакистане.

«Пока правительство не будет вводить пошлины на импорт готовой продукции, местный рынок не сможет расти», — сказал он.

По словам Сиддики, пакистанским производителям также может понадобиться помощь правительства в расширении продаж новых пакистанских чистых энергетических продуктов за рубежом, чтобы создать более крупные рынки и снизить производственные затраты.

Махмуд из Министерства энергетики сказал, что он полагает, что правительство также предпримет шаги по снижению существующих пошлин на импорт компонентов, используемых при производстве готовых продуктов из возобновляемых источников энергии, чтобы помочь пакистанским производителям.

Налоги на эти компоненты привели к росту цен на пакистанские системы возобновляемой энергии, затруднив их продажу и приведя несколько компаний к грани банкротства, сказал он.

По его словам, местные производители должны сотрудничать с правительством, чтобы определить, какие компоненты должны быть произведены на месте, а какие импортированы, чтобы обеспечить конкурентоспособность местных ветровых и солнечных систем.

Мухаммад Абдур Рахман, управляющий директор Innosol, компании, которая импортирует и устанавливает системы возобновляемой энергии, сказал, что дешевый импорт систем возобновляемой энергии из Китая остается основным препятствием для создания большего количества таких систем в Пакистане.

«Местная промышленность сталкивается с проблемами ценообразования из-за импортируемых в страну низкокачественных приборов солнечной энергии, которые очень дешевы по сравнению с местным рынком», — сказал он.

По его словам, это может быть частично решено правительством, запустившим систему сертификации продуктов из возобновляемых источников энергии для их классификации по качеству.

Амджад Али Аван, главный исполнительный директор Совета по развитию альтернативной энергетики, сказал, что целью новой политики является возобновляемая энергия для обеспечения 28-30 процентов национальной электрической сети страны к 2030 году.


Автор: Оксана Ельченко
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