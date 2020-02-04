Новые Apple Watch и iPhone: чем компания Apple собирается удивлять пользователей в 2020 году

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Ожидается, что в этом году Apple выпустит множество новых продуктов, включая iPhone 12, новый iPad Pro, Apple Watch, которые смогут следить за вашим сном, и другие гаджеты.

Прошлый год стал важным моментом для запуска продуктов Apple. Компания не только придерживалась графика выпуска в сентябре трех новых смартфонов и Apple Watch, но и в 2019 году преподнесла несколько сюрпризов, таких как новый iPod touch и две новые пары AirPods, информирует enovosty.com/news.

Этот год обязательно будет таким же насыщенным для Apple, если верить слухам и сообщениям. Ожидается, что осенью Apple выпустит свои первые iPhone с поддержкой 5G, а также новый недорогой смартфон.

Вот некоторые из новых гаджетов Apple, которые мы ожидаем увидеть в 2020 году.

Новый iPad Pro с 3-мя камерами

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Apple планирует выпустить новый iPad Pro в следующем году. Он будет иметь два сенсора камеры и трехмерный сенсор, которые позволят создавать цифровые реконструкции окружающего мира, по словам Марка Гурмана из Bloomberg. Говорят, что это является частью большого толчка Apple в дополненной реальности, поскольку она готовится выпустить свою первую гарнитуру в 2021 или 2022 году.

Гурман не единственный, кто сообщает, что в следующем году выйдет новый iPad Pro с трехмерным зондированием глубины. Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), надежный аналитик TF International Securities, известный своими предсказаниями Apple, также сказал об этом, согласно исследовательской заметке MacRumors.

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Новый «дешевый» iPhone, для замены iPhone SE

По сообщениям Bloomberg, Nikkei Asian Review и Куо, компания планирует выпустить новую версию iPhone SE в 2020 году. Сообщается, что телефон будет запущен в производство в феврале и может быть выпущен в марте.

Оригинальный iPhone SE, выпущенный в 2016 году, был значительно дешевле флагманских смартфонов Apple за 400 долларов и напоминал iPhone 5S.

Ожидается, что новая версия выйдет весной 2020 года и может иметь 4,7-дюймовый экран, как и iPhone 8. По сообщениям, она будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11, и может стоить 400 долларов. Это сделало бы его на 300 долларов дешевле, чем базовая модель iPhone 11 за 700 долларов.

IPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые могут поддерживать 5G

Apple выпускает свой новый iPhone, как и часы, каждый сентябрь, и в следующем году вряд ли будет по-другому. Ожидается, что iPhone следующего поколения от Apple будет поддерживать сети 5G, новые трехмерные камеры и обновленные размеры экрана для моделей Pro, согласно сообщениям Bloomberg, Куо и других.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, новые айфоны поставляются с новой трехмерной камерой, которая сканирует и цифровым образом воспроизводит окружающую вас среду с помощью лазеров. Это тот же датчик, который ожидается в новом iPad Pro от Apple в 2020 году.

Также весьма вероятно, что в следующем году iPhone будет иметь поддержку подключения 5G.

Apple также может осуществить крупнейшую модернизацию iPhone с момента выпуска iPhone X в 2017 году. Как Куо, так и в корейском новостном издании ET News сообщают, что в следующем году iPhone будет иметь размеры экрана 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, в отличие от текущей линейки, которая включает в себя 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro, 6,1-дюймовый iPhone 11 и 6,5-дюймовый iPhone 11 Pro Max.

Новые Apple Watch, которые могут следить за вашим сном

Apple традиционно представляет новые Apple Watch вместе с новыми iPhone в сентябре, так что есть большой шанс, что компания будет следовать той же схеме в 2020 году.

Самым большим обновлением Apple Watch этого года может стать добавление технологии отслеживания сна, функции, которую давно предлагают конкурирующие часы от Fitbit и других. По данным Bloomberg, Apple в этом году тестировала мониторинг сна для Apple Watch и надеется, что эта функция будет готова к 2020 году.

Ожидается, что часы следующего поколения также будут иметь более высокую производительность и водонепроницаемость.

Аксессуар, который поможет вам найти потерянные вещи с вашего iPhone

Apple, как сообщается, работает над аксессуаром, который может помочь вам найти потерянные предметы, используя свой iPhone. Об этом сообщают 9to5Mac и MacRumors. В сообщении отмечается, что устройство будет похоже на плитку Bluetooth-трекера и, вероятно, будет состоять из небольшой метки, которая будет размещаться на предметах, таких как ключи и кошельки. Устройство будет работать с приложением iPhone «Найди меня».

Первые умные очки от Apple

Есть шанс, что Apple представит свою первую пару умных очков в этом году. Марк Гурман из Bloomberg заявил в октябре, что Apple намечает дату выпуска своих очков AR в 2020 году, но недавно сообщил, что компания планирует выпустить гарнитуру AR / VR в 2021 или 2022 году, а умные очки — в 2023 году.

Apple работает со сторонними компаниями над умными очками, которые могут появиться в этом году, как сообщалось на китайском сайте MyDrivers в октябре 2019 года.

Пакет услуг, который включает Apple TV +, Apple News + и Apple Music

Apple может предложить три своих цифровых сервиса в виде пакетной подписки в 2020 году. Сообщается, что компания рассматривает предложение Apple News +, Apple TV + и Apple Music в качестве единого предложения для увеличения числа подписчиков. Такой шаг будет способствовать дальнейшему продвижению Apple в сфере услуг, бизнес-подразделения, которое помогло компании компенсировать замедление продаж iPhone на протяжении большей части 2019 года.

Более дешевая версия HomePod

Apple может представить менее дорогую версию своего умного динамика HomePod в этом году. Более дешевая модель будет включать два динамика вместо семи, представленных в текущей версии.

Apple представила HomePod стоимостью $ 350 в 2017 году как альтернативу аудиопроигрывателя высокого класса конкурентам, таким как Amazon Echo и Google Home. Но с момента запуска HomePod такие компании, как Amazon и Google, стали уделять больше внимания качеству звука, и такие колонки, как Echo Studio и Google Home Max, усложнили задачу Apple выйти на рынок. Более дешевая модель может сделать HomePod более доступным и привлекательным для сторонников Apple, которые в прошлом неохотно выкладывали 300 долларов за интеллектуальный динамик с поддержкой Siri.

Наушники премиум-класса с накладными ушами

По сообщениям Куо и Bloomberg, наушники Apple AirPods уже обрели своих поклонников, но компания может работать над премиальными наушниками, чтобы конкурировать с Bose и Sennheiser.

Эти наушники будут позиционироваться как высококлассная альтернатива бренду Apple Beats. Они могут быть выпущены в первой половине 2020 года.

Беспроводной коврик для зарядки

Apple может выпустить небольшой коврик для беспроводной зарядки в первом квартале 2020 года.

Он, вероятно, не является альтернативой AirPower, поскольку сообщалось о его небольших размерах.

AirPower была беспроводной зарядной площадкой, которую Apple собиралась выпустить в прошлом году, но в итоге компания отказалась от нее, потому что она не соответствовала «высоким стандартам» компании. Она могла бы заряжать три устройства одновременно, такие как iPhone, Apple Watch и AirPods.

По материалам Businessinsider