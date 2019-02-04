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Назвали причину гибели марсианской цивилизации

Главная » Последние новости » Новости технологий » Назвали причину гибели марсианской цивилизации
 
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Известный ученый полагает, что ранее Красная планета была похожа на Землю. Однако была уничтожена ядерным взрывом.

Физик Джон Бранденбург заявил, что Марс населяла цивилизация, которая была похожа на древнеегипетскую. Ученый отмечает, что она погибла из-за мощного взрыва. Он не отрицает, что мощнейшую боеголовку запустили из открытого космоса, чтобы покончить с населением Марса, информирует enovosty.com/news.

Эксперт долго искал доказательства тому, что другая инопланетная раса решила раз и навсегда избавится от своих соседей. Конечно, человечество никогда не сможет выяснить причину этого и узнать, что за цивилизация уничтожила марсиан. Но ученый нашел доказательство того, что Красную планету населяли живые существа с высоким уровнем интеллекта.

Для этого специалист детально изучил несколько марсианских регионов, включая Сидонию. На этой территории Джон увидел следы беспощадного уничтожения, а также заметил дискритированное «Лицо на Марсе». Он уверен, что эта находка вполне может стать неким артефактом древнейшей цивилизации.

Физик Джон Бранденбург отмечает, что на Марс скинули одновременно две ядерные боеголовки. Одна упала в Сидонии-Менса, а друга, поменьше, — в Галактическом Хаосе (название региона). Ученый отмечает, что это объясняет тот факт, что атмосфера Красной планеты имеет пленку, в состав который входят такие вещества, как уран, торий и радиоактивный калий.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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