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Израильская компания на оборонной выставке представила бомбу SPICE 250 с турбореактивным двигателем

Главная » Последние новости » Новости технологий » Израильская компания на оборонной выставке представила бомбу SPICE 250 с турбореактивным двигателем
 
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На выставке Aero India 2021 компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. представила новый вариант своего боеприпаса класса "воздух-поверхность" SPICE 250 с добавлением интегрированного турбореактивного двигателя.

Новый вариант получил название SPICE 250 ER (Extended Range). SPICE — это автономная система вооружения класса «воздух-поверхность», которая поражает цели с высокой точностью и большими объемами атаки, независимо от GPS-навигации, на основе своих автономных электрооптических алгоритмов искусственного интеллекта (AI), информирует enovosty.com/news.

SPICE 250 ER будет включать в себя миниатюрный турбореактивный двигатель с внутренней топливной системой JP-8/10, обеспечивающий дальность действия орудия не менее 150 км, сохраняя при этом ту же систему планирования полета, интерфейсы самолетов и работу экипажей.

SPICE 250 использует общий интерфейс самолета и сложную стойку Smart Quad Rack (SQR), которая упрощает усилия, необходимые для интеграции самолета. На каждом SQR есть четыре единицы SPICE 250. SPICE 250 может быть установлена непосредственно на станциях хранения легких штурмовиков, благодаря своим небольшим размерам и небольшому весу.

SPICE 250 ER сохраняет тот же внешний форм-фактор, что и планерный вариант, с использованием всех существующих интерфейсов SQR и самолета, что обеспечивает такую ​​же загрузку. Вариант с увеличенным радиусом действия также имеет те же возможности, что и планирующий вариант, в том числе недавно представленные возможности ATR (автоматического распознавания цели), автоматического захвата цели (ATA) и режимов самонаведения с обнаружением движущейся цели.

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Недавно представленная функция ATR — это технологический прорыв, позволяющий SPICE 250 ER эффективно изучать конкретные характеристики цели перед нанесением удара, используя передовой искусственный интеллект и технологии глубокого обучения.

До или во время полета тип цели, местоположение и характеристики удара определяются для каждого оружия либо с помощью автоматического планирования миссии, либо пилотом. Орудие летит к целям, используя свою INS для начальной навигации. При приближении к зоне цели орудие использует свои режимы ATA и ATR для обнаружения и распознавания целей и точного прицеливания. Каждое оружие попадает в заранее заданную цель либо автономно, либо с привлечением человека в радиусе при помощи алгоритма ATR.

Источник: Defenseworld


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