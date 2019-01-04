В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)

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На территории Антарктиды была найдена неизвестная структура. Ее заметили два блогера на спутниковых снимках Google.

Блейк и Брет Казенс — блогеры, которые изучают снимки от Google. Их очень удивило недавние открытие. Братья уверены, что раньше в Антарктиде проводили научные эксперименты. Так как на одном снимки, они заметили странную искусственную структуру. Блогеры немедля смонтировали видеоролик, информирует enovosty.com/news.

На фотографиях спутника Google можно разглядеть строение, которое имеет необычную форму. Блогеры отмечают, что природа не могла сотворить ничего подобного. Они уверенны, что рукотворное сооружение, которое построили специально для проведения тех или иных исследований в Антарктиде. Скорее всего эти научные эксперименты засекречены и вряд ли мир сможет узнать о них в ближайшее время.

Ранее сообщали, что группа ученых обнаружила в Антарктиде временной портал. Эксперты отмечают, что он скорее всего дает возможность переместится в любую точку нашей Вселенной. Один из авторов исследования сообщил, что как только об открытие узнали военные, они быстро засекретили всю информацию.

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