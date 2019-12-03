ВМФ США только что заключил крупнейший контракт на строительство 9 новых подводных лодок

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Это крупнейший контракт на кораблестроение, который когда-либо был заключен военно-морским флотом, и он может вырасти еще на 2 миллиарда долларов, если флот соберется строить 10-ю субмарину.

В понедельник ВМС США заключили крупнейший за всю историю судостроительный контракт с компанией General Dynamics Electric Boat на постройку девяти ударных подводных лодок класса Virginia, восемь из которых будут иметь 26-метровую секцию, которая увеличивает мощность ударной ракеты лодки., информирует enovosty.com/news.

Контракт, стоимостью 22,2 млрд долларов, может вырасти еще на 2 млрд долларов, если флот соберется строить 10-ю лодку. Контракт рассчитан на две лодки меньше, чем те 11, предложенных флотом в бюджетном представлении этого года.

«Большой объем работы всей команды по составлению контракта заключался в том, чтобы сбалансировать риск между правительством и судостроителем», — заявил Джеймс Гёртс, главный чиновник военно-морского флота, на круглом столе с представителями СМИ для объявления о подписании договора. «Если судостроитель добьется поставленной цели, многолетняя экономия составит 16,5 процента, или 4,4 миллиарда долларов. Таким образом, это очень важный день для нас».

Гёртс, помощник министра военно-морского флота по исследованиям, закупкам и развитию, сказал, что, если включить в контракт оборудование, поставляемое правительством, общая сумма увеличится до 35 миллиардов долларов.

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Первая лодка в блоке V, SSN 802, в настоящее время находится в стадии строительства, но не имеет модуля полезных нагрузок Virginia. Следующая лодка, 803, будет иметь VPM. У всех лодок будет обновленный набор акустики.

На брифинге представители ВМС сообщили, что шесть лодок будут построены на партнерской площадке Electric Boat, Huntington Ingalls Newport News, а три — на Electric Boat. 10-ю лодку также строили бы на Electric Boat, если бы флот воспользовался этим вариантом.

Решение направить большую часть работы в Newport News, было сделано, чтобы уравновесить увеличенную рабочую нагрузку на Electric Boat с запуском класса Columbia, следующего поколения подводных лодок с баллистическими ракетами, намеченных для строительства в этом году.

В своем заявлении президент Electric Boat Кевин Грейни сказал, что контракт обеспечивает стабильность его верфи.

«Этот контракт позволяет нашей команде по судостроению, нашим поставщикам и нашим сотрудникам планировать заранее, чтобы мы могли продолжать поставлять подводные лодки непревзойденного качества, скрытности и летальности», — сказал Грейни.

Дейв Болкар, вице-президент Newport News по строительству подводных лодок, также приветствовал этот контракт как средство обеспечения стабильности на подводной промышленной базе.

«Сегодняшний контракт поддерживает уровень строительства класса Virginia, который обеспечивает постоянную стабильность нашей рабочей силе и 5000 поставщиков, которые будут поддерживать подводные лодки в течение следующего десятилетия», — сказал он. «Этот контракт также продолжает строительный темп, необходимый для поддержания эффективности производства, обеспечивая при этом нашу национальную безопасность и продолжающееся подводное превосходство военно-морского флота».