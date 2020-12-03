Lockheed Martin завершила производство нового спутника предупреждения о ракетном нападении SBIRS GEO-5

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Самая прибыльная оборонная компания в мире Lockheed Martin объявила о завершении строительства нового спутника предупреждения о ракетном нападении SBIRS GEO-5.

Как отмечает компания, создание спутника на геосинхронной околоземной орбите с инфракрасной системой космического базирования (SBIRS GEO-5) — первого военного космического спутника, построенного на новом модернизированном спутнике-носителе Lockheed Martin LM 2100 — было завершено всего за пять лет. Такая скорость для создания спутников в наши дни является неслыханной, информирует enovosty.com/news.

SBIRS GEO-5, созданный в рекордно короткие сроки и без дополнительных затрат государства на модернизацию, является первым военным космическим спутником, созданным на основе модернизированного модульного спутника-носителя LM 2100™. SBIRS GEO-6, запуск которого начнется в 2022 году, также строится на базе нового носителя, разработанного для обеспечения скорости и устойчивости.

«Роль SBIRS как постоянного защитника на орбите от глобальных угроз баллистических ракет никогда не была более важной», — сказал Том МакКормик, вице-президент Lockheed Martin по системам непрерывного инфракрасного излучения (OPIR). «Только в 2019 году SBIRS зафиксировал почти тысячу пусков ракет, что примерно вдвое больше, чем за предыдущих два года».

«Завершение производства сложного спутника предупреждения о ракетах в сложных условиях COVID-19 является огромным достижением и является свидетельством профессионализма Lockheed Martin и приверженности безопасности нашей страны», — сказал капитан Алек Кук, руководитель работ по сборке, испытанию и запуску GEO-5/6.

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SBIRS GEO-5 и GEO-6 должны присоединиться к группировке спутников предупреждения о ракетном нападении Космических сил США, оснащенных мощными сканирующими и наблюдающими инфракрасными датчиками наблюдения, которые защищают страну круглосуточно. Эти датчики собирают данные, которые позволяют военным США обнаруживать запуски ракет, поддерживать оборону от баллистических ракет, расширять сбор технической разведки и повышать ситуационную осведомленность на поле боя.

Строительство SBIRS GEO-5 было официально завершено 29 октября 2020 года. Новый спутник предупреждения о ракетном нападении готов к запуску в 2021 году.

Источник: Defence-blog

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