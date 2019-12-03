Lockheed Martin получит почти $1 млрд на новую систему гиперзвукового оружия

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Министерство обороны США сообщило в понедельник, что поставщик оружия № 1 Пентагона Lockheed Martin Corp. получил модификацию контракта ВВС США на $988,8 млн. для системы гиперзвукового оружия следующего поколения.

Модификация более раннего контракта включает критическую проверку проекта, поддержку в тестировании и готовности к производству в рамках программы «Воздушное оружие быстрого реагирования» или ARRW., информирует enovosty.com/news.

Разработка этих концепций гиперзвукового оружия с воздушным запуском показывает, что ВВС остаются на переднем крае этой передовой технологии и должны достичь ранних боевых возможностей к 2022 финансовому году.

Модификация контракта определит условия контракта, спецификации и цену. Работы будут выполнены в Орландо, штат Флорида, и, как ожидается, будут завершены 31 декабря 2022 года.

Прошлым летом сообщалось, что 12 июня 2019 года ВВС США и Lockheed Martin успешно испытали оружие быстрого реагирования AGM-183A на боевом корабле B-52 Stratofortress из базы ВВС Edwards, Калифорния.

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Также добавлено, что значительный опыт высокоскоростных полетов позволил Lockheed Martin занять лидирующие позиции в области гиперзвуковых технологий, предлагая наиболее зрелые и экономически эффективные решения для борьбы с растущими угрозами на мировой арене безопасности.

Более 30 лет Lockheed Martin играет важную роль в исследованиях, разработке и демонстрации гиперзвуковых технологий. Корпорация сделала значительные инвестиции в развитие ключевых технологий и возможностей, включая возможности гиперзвуковых ударов и системы защиты от возникающих гиперзвуковых угроз, и твердо привержена поддержке правительства США в разработке этих технологий.