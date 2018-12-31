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Ученые назвали худшие технологические достижения 2018 года

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые назвали худшие технологические достижения 2018 года
 
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Сотрудники Массачусетского технологического института составили список худших технологических достижений уходящего года.

Ученые уверены, что в 2018 году было несколько мерзких технологических прорывов, информирует enovosty.com/news.

В Массачусетском технологическом институте считают, что продукция электронных сигарет и вейпов стала очень плохой технологической разработкой. Из-за выпуска этих товаров в стильном дизайне и по доступной цене среди молодых людей вновь возродилась мода на курение. В США в 2018 году количество молодых курильщиков возросло вдвое.

Второе мерзкое технологическое открытие, по мнению ученых, совершил китаец Хэ Цзянькуй. Он заявил, что создал генетически модифицированных людей для того, чтобы искоренить ВИЧ.

Еще одной плохой технологической разработкой стало создание компанией Google поисковика Dragonfly. Данная поисковая система способна подвергаться цензуре, исходящей от властей. Сейчас вокруг Dragonfly много шума. Сотрудники Google даже устраивали акции протеста.

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Завершает список добровольная эвтаназия от компании Nectome. Группа ученых создала технологию заморозки мозга, с помощью которой в будущем, возможно, получится восстановить его носителя. Главным нюансом этого научного стартапа является то, что для заморозки пригоден только мозг живого человека.


Автор: Катерина Лукьянчук
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