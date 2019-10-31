В Украине исчезнут таксофоны

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С февраля 2020 года Укртелеком прекратит обслуживание таксофонов. Связано это с очень низким спросом на данные аппараты.

Как передают в пресс-центре Укртелекома, зимой следующего года компания прекратит предоставлять услуги связи с таксофонов. Такое решение вступит силу 1 февраля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Решение связано с тем, что телефонной связью с помощью таксофонов сейчас пользуется очень небольшое количество людей. Украинцы предпочитают мобильную связь. К тому же сейчас очень распространены различные мессенджеры. Некогда востребованные таксофоны уходят в прошлое, сейчас даже не все знают, как ими пользоваться.

В Укртелекоме подсчитали, что на протяжении 2017 года люди ежемесячно с помощью таксофонов наговаривали 900 тыс. минут. В текущем году эта цифра уменьшилась до 380 тыс. минут. Компания уверена, что аппараты в век современных технологий утратили свою значимость.

Добавим, что сейчас в Украине установлено почти 5 тыс. таксофонов. Практически все они расположены на территории городов. Ежедневно с одного аппарата в среднем фиксируется только 2,5-минутный разговор.

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