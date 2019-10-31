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Facebook заплатит огромный штраф за утечку данных

Главная » Последние новости » Новости технологий » Facebook заплатит огромный штраф за утечку данных
 
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Корпорация Facebook заплатит Великобритании штраф в размере 644 тыс. долларов за игнорирование законодательства о защите личных данных. Данное нарушение связано с передачей информации компании Cambridge Analytica.

Британский Офис уполномоченного по информации (ICO) решил наказать корпорацию Цукерберга за скандал с Cambridge Analytica. Связан он с тем, что Facebook передал аналитикам информацию о миллионе британцев для использования в политических целях. Об этом передает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В ICO заявили, что штраф об утечке данных в размере 644 тыс. долларов конечно же не большой для компании, владеющей 540 млрд долларами. Однако это максимальная санкция, которую можно выдвинуть.

Добавим, что Великобритания оштрафовала Facebook еще в прошлом году. Но только вчера, 30 октября, стало известно, что корпорация Цукерберга не будет обращаться в апелляционный суд и согласилась выплатить деньги. Вместе с тем компания отказалась признавать собственную ответственность за нарушение закона.

Джеймс Диппл-Джонстоун, заместитель комиссара ICO, заявил, что рад и такому решению Facebook. По его мнению, оно доказывает, что компания примет меры для защиты личных данных своих пользователей.

Читайте: Facebook будет бороться с фейковыми новостями и дезинформацией


Автор: Катерина Лукьянчук
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