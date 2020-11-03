РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

03.11.2020 г.
19:00Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10
11:18В Китае создали уникальную "маршрутку" (ФОТО)
02.11.2020 г.
13:45Компания Mitsubishi разработает для Японии собственный стелс-истребитель нового поколения
01.11.2020 г.
16:30Германия модернизирует боевые машины пехоты Marder
08:30Секретный самолет армии США испытали в новой конфигурации
31.10.2020 г.
12:33В Британии научились производить алмазы из воздуха
30.10.2020 г.
21:59В Украине создадут ракету для освоения космоса
Все новости технологий

Аналитика

02.11.2020

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
«Это создаёт проблему легитимности действий власти и легитимности в целом». Томас Маркерт, глава Веницианской комиссии в 2010 г.
30.10.2020

Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел

Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Многие страны мира опять оказались в плену у жесткого локдауна, в Европе проливается кровь, а в Украине бушуют политические скандалы, - октябрь "достойно" ...
28.10.2020

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
О результатах местных выборах, прошедших 25 октября 2020 года, сказано уже много, но по ряду важных вопросов выводы не сделаны. Если о низкой явке на ...

Последние новости

03.11.2020 г.
19:12 Власть демонстрирует некомпетентную и антигуманную политику в отношении ФОПов в период пандемии, - Порошенко (ВИДЕО)
19:00 Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10
18:11 Последствия пандемии поражают всех, даже здоровых людей, - СМИ
18:07 США потребовали от Кипра закрыть порты для военных кораблей РФ
18:05 Минфин блокирует программу «Доступные лекарства» из-за дыры в бюджете (ВИДЕО)
17:46 Украина снова перевыполнила бюджет. В Министерстве финансов рассказали, откуда деньги
17:43 В Раде подсчитали, сколько получат от «налога на Google». Кто заплатит?
17:21 Юрий Гаврилечко: "Локдаун является вредной мерой для экономики"
17:19 Урожай 2020: В Украине подходит к финишу уборка подсолнечника
17:04 Искусственный интеллект научился "диагностировать" COVID-19 по кашлю
16:59 Рада приняла закон о дистанционке и усилила масочные штрафы
16:22 Качура готов поддержать Зеленского в конфликте с КС Украины, даже если это антиконституционно (ВИДЕО)
15:34 В Израиле начали испытывать вакцину от COVID-19 на людях: когда она будет в Украине
15:30 Скандальный судья КСУ пригрозил Зеленскому "войной" и тюрьмой
15:27 Законопроект Зеленского о роспуске КС Украины надо отправить в утиль, - Юрчишин (ВИДЕО)
15:10 "Голоса идут туда, куда идут деньги": китайские СМИ про выборы в США
14:43 Ситуация критическая: В Украине могут ввести комендантский час
14:35 В ВРУ "Слуги" заблокировали трибуну. У них есть жесткое требование к КСУ
14:30 Стало известно, когда в Украину придут снег и морозы
14:21 Украинцам разрешили менять отчество. В чем суть новшества?
14:18 В Киеве перевернулась груженая фура. Машины грузнут в тоннах гороха (ВИДЕО)
14:14 "Черный лебедь" Трампа: Эксперт назвал главный "козырь" Байдена на выборах в США
14:06 Когда больных с COVID-19 заберут в больницу: В Украине обновили перечень симптомов
13:40 По какой причине Европа снова оказалась в эпицентре пандемии, — The Guardian
13:00 Компания Textron Systems представила новейшие винтовки для американской армии
12:54 Крылья ястреба стали основой дизайна нового дрона
12:49 Дисциплинировать КСУ можно одним способом - разогнав его, - Корниенко (ВИДЕО)
12:43 В Турции затонул туристический катер
12:28 Украина готовится к приобретению чешских САУ Dana M2
12:03 Топ-10 подержанных хэтчбеков до $10 тыс
11:55 В Афганистане террористы ИГИЛ напали на Кабульский университет, - Associated Press
11:39 Коронавирус распространяется в ураганном режиме, - Степанов
11:33 Фото дня: Скульптура "Хвост кита" спасла поезд метро от падения в воду в Нидерландах
11:18 В Китае создали уникальную "маршрутку" (ФОТО)
10:58 Европейские фондовые индексы начали стремительно расти, - Reuters
10:47 Украина побила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
10:20 В Черновцах автомобиль протаранил стену университета, входящего в список ЮНЕСКО
09:48 "Нас ждут долгие месяцы в крайне сложной ситуации": Франция готовится к долгой борьбе с COVID-19
09:22 Где собираются строить новый аэропорт Закарпатья
08:58 Германия уходит на жесткий карантин
08:48 Почему в Украине снова могут остановить транспорт
08:18 В Украине могут распустить Верховную Раду
08:00 ТОП-5 самых популярных новых авто среди украинцев в октябре
08:00 Искусственный интеллект научили различать COVID-19 по телефонному разговору
07:48 Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" может быть оснащен чешскими комплектующими
07:15 Люди, болеющие COVID-19, заражают половину своих домочадцев, - исследование
06:50 Юмор спасет мир: самые яркие фотожабы 2020 года на тему коронавируса (ФОТО)
06:45 В Киеве жестко наказали "героя парковки" (ФОТО)
06:29 В центре Вены произошел теракт
06:02 Украинские баллистические шлемы TOR-D прошли успешные испытания в США
02.11.2020 г.
23:11 Самые красивые виды нашей планеты из окна самолета (ФОТО)
23:10 Удар по Газпрому: Польша добивается пересмотра контрактной цены на российский газ
22:55 Ferrari выиграла в суде 300 000 евро за фото своего покупателя в Instagram
22:15 Конституционный Суд Украины решил заказать решетки на окна и двери после акции протеста
21:06 Выборы президента США: явка избирателей близка к рекорду столетия
20:41 «Российская агентура»: Черновол рассказал о похождениях «слуги» Артема Культенко
19:58 Джонни Депп проиграл иск к The Sun из-за статьи с обвинениями в домашнем насилии
19:05 В Украине хотят изменить правила вступления в наследство
18:59 Сын Стуса: Медведчук – серьезный политик, который написал половину законов Украины
18:45 НОАК закупит дроны и зимнее оборудование для защиты своих границ
Все новости »

Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китай представил свой новый ударный беспилотник Wing Loong-10 на авиашоу Nanchang Airshow 2020, которое прошло в субботу.

Беспилотник представляет собой штурмовую версию Wing Loong. Согласно отчетам, в нем используется двигатель ZF850 с тягой 1 тонна, который стоит 6 миллионов иен, информирует enovosty.com/news.

Разработанный Chengdu Aircraft Industry Group, Wing Loong или Pterodactyl-I — это средневысотный дрон с большой дальностью полета (MALE), используемый для наблюдения и воздушной разведки. Он может быть оснащен оружием класса «воздух-поверхность» для использования в роли БЛА. Он может нести 200 кг как оружия, так и разведывательного оборудования, имеет дальность полета 4000 км и может оставаться в воздухе в течение 20 часов.

БПЛА использовался силами саудовской коалиции в Йемене и Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии.

Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10

Читайте: "Голоса идут туда, куда идут деньги": китайские СМИ про выборы в США

Дрон может быть оснащен различными датчиками, включая переднюю инфракрасную турель и радар с синтезированной апертурой. Предназначенный для использования в качестве платформы наблюдения и воздушной разведки, дрон может быть оснащен вооружением класса «воздух-поверхность» для использования в качестве беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА).

Согласно официальным маркетинговым материалам, опубликованным CADI, «Птеродактиль» может нести ракету BA-7 «воздух-поверхность», бомбу с лазерным наведением YZ-212, противопехотную бомбу YZ-102A и миниатюрную управляемую бомбу LS-6 весом 50 кг.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtube
Посещений: 17

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Все статьи





Читайте также

"Голоса идут туда, куда идут деньги": китайские СМИ про выборы в США
 В Китае создали уникальную "маршрутку" (ФОТО)
Китай представив новий ударний безпілотник Wing Loong-10
 В Китае сообщили, где собираются посадить свой первый марсоход
Си Цзиньпин пообещал «сокрушительный удар» за попытки расколоть Китай
 Главный поставщик чеснока в Украину собрал рекордный урожай
Китай и Индия ведут переговоры о возвращении заблудившегося солдата, - Associated Press
 Почему в Китае больше нет коронавируса, - блогер

Армия

Вертолет Sikorsky Aircraft MH-60G «Pave Hawk» (США)
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Миномет 120-мм «Молот»
Вся армия    >>

Персоны

Кужель
Александра
Колесниченко
Вадим
Вощевский
Валерий
Райнин

Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ

Шахтеров могут использовать для раскачки социально-политической ситуации в Украине

Махинации с зерном и уклонение от налогов: финансовые скелеты в шкафу «эксперта» Владислава Белаха


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Студенти КНУ виступили проти призначення на посаду ректора члена партії "Слуга народу" (11705)

Американский пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19 (9430)

В США художник настолько реалистично украсил свой двор к Хэллоуину, что к нему приехала полиция (ФОТО) (6705)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 