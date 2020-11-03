Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10 Китай представил новый ударный беспилотник Wing Loong-10

Закрыть Отправить

Китай представил свой новый ударный беспилотник Wing Loong-10 на авиашоу Nanchang Airshow 2020, которое прошло в субботу.

Беспилотник представляет собой штурмовую версию Wing Loong. Согласно отчетам, в нем используется двигатель ZF850 с тягой 1 тонна, который стоит 6 миллионов иен, информирует enovosty.com/news.

Разработанный Chengdu Aircraft Industry Group, Wing Loong или Pterodactyl-I — это средневысотный дрон с большой дальностью полета (MALE), используемый для наблюдения и воздушной разведки. Он может быть оснащен оружием класса «воздух-поверхность» для использования в роли БЛА. Он может нести 200 кг как оружия, так и разведывательного оборудования, имеет дальность полета 4000 км и может оставаться в воздухе в течение 20 часов.

БПЛА использовался силами саудовской коалиции в Йемене и Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии.

Читайте: "Голоса идут туда, куда идут деньги": китайские СМИ про выборы в США

Дрон может быть оснащен различными датчиками, включая переднюю инфракрасную турель и радар с синтезированной апертурой. Предназначенный для использования в качестве платформы наблюдения и воздушной разведки, дрон может быть оснащен вооружением класса «воздух-поверхность» для использования в качестве беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА).

Согласно официальным маркетинговым материалам, опубликованным CADI, «Птеродактиль» может нести ракету BA-7 «воздух-поверхность», бомбу с лазерным наведением YZ-212, противопехотную бомбу YZ-102A и миниатюрную управляемую бомбу LS-6 весом 50 кг.

Источник: Defenseworld