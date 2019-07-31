Ученые планируют выпускать лечебное вино для космонавтов

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Благодаря антиоксидантам, содержащимся в красном вине, астронавты смогут лучше переносить эффект невесомости на костную массу и потерю мышечной силы.

Ресвератрол — это активное соединение, которое содержится в кожуре винограда и черники. Он обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, полезными для пациентов с болезнью Альцгеймера, информирует enovosty.com/news.

Исследования, проведенные в космосе на протяжении 50 лет, показали опасность невесомости для здоровья человека. Отсутствие силы, связывающей тело человека с землей, может привести к головокружению, потере аппетита и рвоте.

Длительное воздействие низкой силы тяжести может привести к более серьезным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания и ослабление иммунной системы. Находясь в космосе в течение шести месяцев, астронавты могут испытывать атрофию мышц.

Эксперты говорят, что люди теряют 1 процент своей костной массы за каждый месяц без гравитации. Некоторые также страдают измененным зрением.

Новое исследование показало, что питание, помимо физических упражнений, имеет решающее значение для поддержания здоровья в неблагоприятных условиях, таких как Марс.

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Ученые провели эксперимент на грызунах, подвешивая две группы крыс к потолку клетки на две недели, чтобы сымитировать марсианские условия. Одной группе животных вводили ресвератрол вместе с водой, вторая группа получала обычную воду. Далее команда проанализировала силу захвата лап крыс, окружность икры и мышцы. Ученые доказали, что снижение тяжести отрицательно сказывается на хватке животных, мышечной массе, медленных мышцах и окружности икры. Но у крыс, которым давали ресвератрол, мышечная масса была в норме.