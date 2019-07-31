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Франция объявила о разработке «космических» пулеметов и лазеров для противодействия кибератакам

Главная » Последние новости » Новости технологий » Франция объявила о разработке «космических» пулеметов и лазеров для противодействия кибератакам
 
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Министр обороны Франции Флоренс Парли недавно объявила о запуске космической программы обороны и наблюдения за 780 миллионов долларов.
Франция также может разместить «пулеметы, способные разбить солнечные батареи» на враждебных спутниках

Сегодня космос стал еще одним рубежом для защиты, а также драматическим последствием наших возможностей общаться, обмениваться данными и проводить транзакции. В наши дни космос стал угрозой национальной безопасности., информирует enovosty.com/news.

Именно поэтому министр обороны Франции Флоренс Парли недавно объявила о запуске программы космической самообороны и наблюдения с целью разработки патрульных наноспутников и энергетических лазеров. Проект оценен в 780 миллионов долларов.

Раннее президент Франции Эммануил Макрона заявил о том, что Франция создаст подразделение космических сил в ВВС до сентября.

Министр рассказал, что эта «фантастическая космическая директива» первоначально задействует 220 человек в Тулузе, центре космической работы Франции.

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Также Парли объявила о внесении поправки во французский закон о космических операциях, чтобы министерство вооруженных сил могло изучать космические инициативы под надзором Национального центра космических исследований (CNES).

French Defence Minister Florence Parly leaves the weekly cabinet meeting at the Elysee Presidential palace on July 10, 2019 in Paris.

Министр обороны Франции Флоренс Парли. ЛЮДОВИЧ МАРИН / АФП / Getty Images

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Что касается наноспутников, Парли обещает, что они будут готовы уже в 2023 году.  

«Мы сможем использовать мощные лазеры, развернутые с наших спутников или с наших патрульных наноспутников», — сказал Парли. 

В заявлении министра также говорилось о «пулеметах, способных разбивать солнечные батареи» на враждебных спутниках.

«Активная защита — это не наступательная стратегия, а эффективная самооборона», — говорит Парли. 

Ссылаясь на попытку России перехватить безопасную связь на франко-итальянском военном спутнике «Афина-Фидус» в 2017 году, Парли также объявила, что Франция усилит свои программы по наблюдению в космосе, чтобы вовремя выявлять враждебные маневры.

В рамках новой программы Парли также упоминала «космический кампус» и «космическую академию» для начала космической карьеры.

В прошлом году министр подчеркнула, что Франции необходимо подготовиться к риску «крупных конфронтаций» в космосе, увеличив свои инвестиции в этой области вскоре после того, как Дональд Трамп отдал приказ о создании специальных космических сил.


Автор: Оксана Ельченко
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