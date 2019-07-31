Франция объявила о разработке «космических» пулеметов и лазеров для противодействия кибератакам

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Министр обороны Франции Флоренс Парли недавно объявила о запуске космической программы обороны и наблюдения за 780 миллионов долларов.

Франция также может разместить «пулеметы, способные разбить солнечные батареи» на враждебных спутниках

Сегодня космос стал еще одним рубежом для защиты, а также драматическим последствием наших возможностей общаться, обмениваться данными и проводить транзакции. В наши дни космос стал угрозой национальной безопасности., информирует enovosty.com/news.

Именно поэтому министр обороны Франции Флоренс Парли недавно объявила о запуске программы космической самообороны и наблюдения с целью разработки патрульных наноспутников и энергетических лазеров. Проект оценен в 780 миллионов долларов.

Раннее президент Франции Эммануил Макрона заявил о том, что Франция создаст подразделение космических сил в ВВС до сентября.

Министр рассказал, что эта «фантастическая космическая директива» первоначально задействует 220 человек в Тулузе, центре космической работы Франции.

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Также Парли объявила о внесении поправки во французский закон о космических операциях, чтобы министерство вооруженных сил могло изучать космические инициативы под надзором Национального центра космических исследований (CNES).

Министр обороны Франции Флоренс Парли. ЛЮДОВИЧ МАРИН / АФП / Getty Images

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Что касается наноспутников, Парли обещает, что они будут готовы уже в 2023 году.

«Мы сможем использовать мощные лазеры, развернутые с наших спутников или с наших патрульных наноспутников», — сказал Парли.

В заявлении министра также говорилось о «пулеметах, способных разбивать солнечные батареи» на враждебных спутниках.

«Активная защита — это не наступательная стратегия, а эффективная самооборона», — говорит Парли.

Ссылаясь на попытку России перехватить безопасную связь на франко-итальянском военном спутнике «Афина-Фидус» в 2017 году, Парли также объявила, что Франция усилит свои программы по наблюдению в космосе, чтобы вовремя выявлять враждебные маневры.

В рамках новой программы Парли также упоминала «космический кампус» и «космическую академию» для начала космической карьеры.

В прошлом году министр подчеркнула, что Франции необходимо подготовиться к риску «крупных конфронтаций» в космосе, увеличив свои инвестиции в этой области вскоре после того, как Дональд Трамп отдал приказ о создании специальных космических сил.