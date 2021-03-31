Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

31.03.2021 г.
08:54Xiaomi инвестирует миллиарды в интеллектуальные электрокары
08:00Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем
30.03.2021 г.
14:00Компания Boston Dynamics представила нового робота для работы на складах (ФОТО)
12:46Ученые научили искусственный интеллект определять рассеянный склероз по походке (ВИДЕО)
08:00В Турции попытались объединить беспилотные бронированные машины с БПЛА
29.03.2021 г.
08:22Эксперт рассказал, как защитить себя от прослушки и сбора данных на телефоне
28.03.2021 г.
21:32Франция предложила Украине контракт на покупку истребителей Rafale взамен устаревшим МиГ-29
Все новости технологий

Аналитика

26.03.2021

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Украинская властно-олигархическая верхушка во все периоды постсоветской истории наплевательски относилась к человеческим ресурсам страны. Сейчас мы наблюдаем ...
23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...
21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...

Последние новости

31.03.2021 г.
08:56 Есть надежда на более оптимистичный сценарий: В НАН оценили коронавирусную ситуацию в Украине
08:54 Xiaomi инвестирует миллиарды в интеллектуальные электрокары
08:45 "Самое большое антитело в мире": Почему после "секретной" прививки лицо Путина натянуло на череп Валерия Леонтьева? - мнение
08:40 "Риск Третьей мировой": Эксперт предупредил о масштабном конфликте с участием Индии, Китая и России
08:31 "Мы не паникуем": Ляшко рассказал о ситуации с вакциной для украинцев
08:25 Хакеры РФ похитили письма чиновников Госдепа США, - источники
08:00 Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем
07:45 У Дональда Трампа появился личный сайт для общения со сторонниками
07:30 В США на 3D-принтере создали самое идеальное жилье для карантина
07:15 Фармкомпанію оштрафували на 2,7 мільйона євро, визнавши винною в обмані і ненавмисному вбивстві
07:00 Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО)
30.03.2021 г.
22:00 В Україні підвищили деякі штрафи для водіїв: за що будуть карати
21:59 В Арктике олени оригинально водили хоровод (ФОТО)
21:38 Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News
21:17 СБУ заблокувала підпільне виробництво і збут фальсифікованого пального
20:58 Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет, - Associated Press
20:38 Стало известно, какие предприятия нельзя приватизировать
20:18 Шмыгаль дал важное поручение МИД по туризму в условиях пандемии
20:09 "Двери стерпят! Главное, чтобы украинские души излечились», Верещук о погроме на Банковой (ВИДЕО)
19:48 Ослабление карантина в США увеличивает преимущество в восстановлении экономики, - Reuters
19:36 Железняк опроверг слухи о кризисе и расколе в партии «Голос» (ВИДЕО)
19:18 Символом Зеленского на посту президента станут разрисованный двери, - Геращенко (ВИДЕО)
18:57 Россия должна знать, у нас есть план экстренной мобилизации в случае эскалации конфликта, - Верещук (ВИДЕО)
18:34 Зеленский должен воевать с Путиным, а не с оппозицией, - Геращенко (ВИДЕО)
18:25 Первые в мире: Рада приравняла электронные паспорта к обычным
17:58 Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО)
17:57 Россия стягивает войска к украинской границе, – Хомчак
17:48 В Україні розблокували велику приватизацію
17:40 Верховная Рада разблокирует большую приватизацию, - Железняк (ВИДЕО)
17:28 ЗСУ отримали партію бойових машин піхоти БМП-2 (ФОТО)
16:58 Австрія надає потужну гуманітарну допомогу для Донбасу
16:28 Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала меморандум с "Нафтогазом"
16:02 Рада одобрила выплату компенсации ФОПам
15:00 Україна суттєво збільшила експорт вітчизняного проса
14:20 У одному з міст Єгипта з’явилися українські трамваї
14:00 Компания Boston Dynamics представила нового робота для работы на складах (ФОТО)
13:41 В Украине резко потеплеет
13:40 В центре столицы установили уникальный светофор: чем он необычен (ФОТО)
13:39 На Прикарпатье прооперировали ребенка с COVID: Врач рассказал об опасной патологии
13:20 В Канаде произошло массовое ДТП: столкнулись около 70 автомобилей (ФОТО)
13:17 Ресторанный бизнес в Украине потерял почти 6 млрд грн из-за карантина
13:04 СБУ разоблачила коррупционную схему пользования землями Минюста
13:00 В Україні планують ввести новий механізм розмитнення авто: подробиці
12:55 Ракетно-космическое КБ “Южное” и завод “Южмаш” практически не работают
12:46 Ученые научили искусственный интеллект определять рассеянный склероз по походке (ВИДЕО)
12:35 Система здравоохранения Украины справляется с нагрузкой, - Ляшко
12:31 В Италии обнаружили почти 30 млн "подпольных" доз вакцины AstraZeneca
12:30 В Европе чрезвычайно ужесточили карантин: такие запреты украинцам и не снились
12:22 Как получить украинцам вакцину от коронавируса вне очереди: условия
12:07 В МВФ раскритиковали налоговую амнистию Зеленского
12:00 В Украине будут производить препарат от коронавируса
12:00 Во дворе столичной многоэтажки создали настоящую сказку (ФОТО)
11:49 Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в Украине
11:41 В Польше хотят ввести пенсии для собак и лошадей
11:36 Беларусов будут увольнять с работы за призывы к забастовкам
11:26 Трамп пришел на чужую свадьбу и вместо поздравлений начал критиковать Байдена
11:22 Готовы к разным сценариям: Как ВСУ помешают РФ пробить коридор в Крым, - Хомчак
11:17 Ученые рассказали о последствиях от коронавируса для мозга
11:04 Кипр разрешил въезд украинским туристам без спецразрешения
10:55 Visa первой из крупных платежных систем провела криптовалютную транзакцию
10:53 США первый раз показали результаты вакцинации Pfizer и Moderna
10:48 Украина теряет на схемах по уклонению от уплаты налогов около 8 млрд долларов
10:38 Украина сможет производить около 5,5 млрд кубометров "зеленого" водорода
10:29 Украина теряет миллиарды из-за нелегальных АЗС
10:27 Приватбанк грозится отключить Apple Pay и Google Pay
10:15 В Кабмине хотят запустить речные туристические маршруты в Канев и Чернобыль
10:07 Налоговая заставляет бизнес выйти из тени и поднять официальные зарплаты
09:54 В Украине снова изменятся цены на продукты питания: названы сроки
09:49 Покупка жилья: Будут ли дорожать квартиры в Киеве
09:49 Дефолт корейского миллиардера посеял хаос в банковской системе мира, - СМИ
09:38 Генпрокуратура завела дело против партнера Коломойского нардепа Палицы
09:32 Сегодня в Верховной Раде насыщенный день: повестка дня внеочередных заседаний
09:24 Уволенный Тупицкий созывает спецзаседание Конституционного Суда
09:19 Война на Донбассе: Враг обстрелял ВСУ из запрещенного оружия
09:15 НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка за растрату 8,2 млрд грн
08:48 Світові потрібно ще більше людей, - ЗМІ
08:42 "Северный поток-2" остановится, это неизбежно, – мнение
08:10 В Минздраве заявили о готовности вакцинировать до четырех миллионов украинцев каждый месяц
08:00 В Турции попытались объединить беспилотные бронированные машины с БПЛА
07:45 Знімки, які випадково зробили для Google Street View, стали шедеврами (ФОТО)
07:30 В продажу поступила самая большая Toyota Corolla (ФОТО)
07:15 Кабмін затвердив нові норми харчування у школах, дитсадках та дитячих таборах
Все новости »

Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китайская компания Shenyang Aircraft Co. Ltd. намерена приступить к разработке стелс-истребителя четвертого поколения в рамках своего плана работы на 2021 год, опубликованного на прошлой неделе в ее аккаунте WeChat.

Компания стремится совершить прорыв в своей программе создания истребителей четвертого поколения за счет развития соответствующих технологий, включая аддитивное производство, контроль над поверхностными электромагнитными дефектами и автоматическое размещение волокон, чтобы разработка истребителя была успешной, говорится в заявлении, опубликованном в WeChat. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

СМИ предполагают, что новый китайский самолет будет готов к 2035 году.

Хотя в заявлении не указывается название самолета, к нему прилагаются фотографии FC-31, единственного известного истребителя четвертого поколения, построенного компанией. В контексте Китая это поколение самолетов будет обладать функциями малозаметности и возможностями, сопоставимыми с J-20, F-22 и Су-57.

Ван Янань, главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge, заявил в понедельник Global Times, что имеет смысл предположить, что это заявление относится к улучшенной версии FC-31, поскольку текущие версии являются только прототипами.

Читайте: Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News

ВМФ Китая в будущем нуждается в более совершенном истребителе на своих авианосцах, и FC-31, если он будет адаптирован для этой цели, будет хорошим выбором, предсказал Ван.

Компания также изучает истребители следующего поколения, включая исследования в области таких технологий, как тепловая адаптация и интеграция конструкции и функций.

Главный соперник Китая, Соединенные Штаты, также строят истребитель шестого поколения в рамках своей программы Next-Generation Air Dominance (NGAD). Ожидается, что проект будет включать совместную работу истребителей и беспилотников.

Читайте: Итальянский авианосец Cavour получил возможность использовать истребители F-35B


Экономические новости youtube
Посещений: 218

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Все статьи





Читайте также

Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News
 Китай подтвердил, что ударный вертолет Z-10 потерпел крушение в провинции Хунань
Франция предложила Украине контракт на покупку истребителей Rafale взамен устаревшим МиГ-29
 У китайцев свой "Суэцкий канал": грузовик фирмы Evergreen заблокировал дорогу в Китае (ФОТО)
Итальянский авианосец Cavour получил возможность использовать истребители F-35B
 "Делегация из Китая", посетившая оккупированный Крым, оказалась торговцами с рынков Москвы
Китай отправил в Украину первую партию вакцины Sinovac Biotech против коронавируса
 Новый многофункциональный истребитель Rafale M F3-R достиг полной боевой готовности

Армия

Гранатомет КБА-117
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage F1 (Франция)
Бронетранспортер Nakpadon (Израиль)
Самолет Ан-148-300MP
Вся армия    >>

Персоны

Фарион
Ирина
Пригодский
Антон
Тымчук
Дмитрий
Абромавичюс
Айварас
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (21291)

Курьез дня: в Черновцах картошку и лук продают прямо с капота лимузина (ФОТО) (7948)

"Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки (7505)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 