Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем

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Китайская компания Shenyang Aircraft Co. Ltd. намерена приступить к разработке стелс-истребителя четвертого поколения в рамках своего плана работы на 2021 год, опубликованного на прошлой неделе в ее аккаунте WeChat.

Компания стремится совершить прорыв в своей программе создания истребителей четвертого поколения за счет развития соответствующих технологий, включая аддитивное производство, контроль над поверхностными электромагнитными дефектами и автоматическое размещение волокон, чтобы разработка истребителя была успешной, говорится в заявлении, опубликованном в WeChat. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

СМИ предполагают, что новый китайский самолет будет готов к 2035 году.

Хотя в заявлении не указывается название самолета, к нему прилагаются фотографии FC-31, единственного известного истребителя четвертого поколения, построенного компанией. В контексте Китая это поколение самолетов будет обладать функциями малозаметности и возможностями, сопоставимыми с J-20, F-22 и Су-57.

Ван Янань, главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge, заявил в понедельник Global Times, что имеет смысл предположить, что это заявление относится к улучшенной версии FC-31, поскольку текущие версии являются только прототипами.

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ВМФ Китая в будущем нуждается в более совершенном истребителе на своих авианосцах, и FC-31, если он будет адаптирован для этой цели, будет хорошим выбором, предсказал Ван.

Компания также изучает истребители следующего поколения, включая исследования в области таких технологий, как тепловая адаптация и интеграция конструкции и функций.

Главный соперник Китая, Соединенные Штаты, также строят истребитель шестого поколения в рамках своей программы Next-Generation Air Dominance (NGAD). Ожидается, что проект будет включать совместную работу истребителей и беспилотников.

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