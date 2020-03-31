Boeing построит 18 самолетов P-8A Poseidon для Южной Кореи, Новой Зеландии и ВМС США

Главная » Последние новости » Новости технологий » Boeing построит 18 самолетов P-8A Poseidon для Южной Кореи, Новой Зеландии и ВМС США Boeing построит 18 самолетов P-8A Poseidon для Южной Кореи, Новой Зеландии и ВМС США

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Компания Boeing получила контракт на сумму 1,5 млрд долларов на производство 18 самолетов P-8A Poseidon, из них 8 для ВМС США, 6 для ВМС Южной Кореи и 4 для ВВС Новой Зеландии.

Ожидается, что Королевские новозеландские военно-воздушные силы начнут принимать самолеты в 2022 году, а военно-морские силы Республики Корея, как ожидается, начнут принимать самолеты в 2023 году., информирует enovosty.com/news.

P-8 является военным производным самолета Boeing 737 Next-Generation, модернизированного для использования морского оружия, с современной архитектурой открытой миссии и коммерческой поддержкой доступности.

Самолет модифицирован, чтобы включать отсеки для бомб и оружия. Он имеет две оружейные станции на каждом крыле и может нести 129 сонобуев. Самолет также оснащен системой дозаправки в воздухе.

Варианты P-8A Poseidon и P-8I патрулируют земной шар, занимаются разведкой и наблюдением, а также выполняют гуманитарные и поисково-спасательные миссии.

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Boeing на прошлой неделе объявил о приостановке работ на своем предприятии в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса. Этот завод производит KC-46 Pegasus и P-8 Poseidon — патрульные противолодочные самолеты, а также другие самолеты.

Источник: Defenseworld