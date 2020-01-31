Компания Boeing получила контракт на $84,1 млн на разработку самого быстрого компьютера для реактивных истребителей

Главная » Последние новости » Новости технологий » Компания Boeing получила контракт на $84,1 млн на разработку самого быстрого компьютера для реактивных истребителей Компания Boeing получила контракт на $84,1 млн на разработку самого быстрого компьютера для реактивных истребителей

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Американский аэрокосмический гигант Boeing получил новый контракт на производство самого быстрого в мире компьютера для реактивного истребителя.

Компания Boeing получила контракт на сумму $84,1 млн для реализации работ, предусматривающих производство и интеграцию блоков Advanced Display Core Processor II (ADCPII) и соответствующего оборудования в платформу истребителя F-15., информирует enovosty.com/news.

Работы будут выполнены в Сент-Луисе, штат Миссури, и, как ожидается, будут завершены к 22 июля 2022 года, согласно заявлению, опубликованному в четверг Министерством обороны США.

На веб-сайте Boeing говорится, что ADCPII — это самый быстрый компьютер в мире для реактивных истребителей, способный обрабатывать 87 миллиардов команд в секунду с вычислительной пропускной способностью, что даст более быстрые и надежные возможности для выполнения миссии летному экипажу.

Новые возможности имеют решающее значение для систем аварийного оповещения Eagle Passive/Active Warning Survivability System (EPAWSS), возможности дальнего инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), высокоскоростной радиолокационной связи и будущих обновлений программного обеспечения.

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Новый сверхскоростной компьютер также поможет упростить создание автоматизированных систем управления полетом F-15.

Fly-by-wire означает, что пилот обеспечивает ввод данных непосредственно на компьютер, который затем определяет, как самолет должен выполнять полет. По словам представителей Boeing, компьютер передает электрические сигналы быстрее и безопаснее, позволяя самолету перемещаться из точки в точку, а не летать с механическим управлением.

По материалам Defence blog