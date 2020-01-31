Инженеры починили космический аппарат с расстояния 18 миллиардов километров

Главная » Последние новости » Новости технологий » Инженеры починили космический аппарат с расстояния 18 миллиардов километров Инженеры починили космический аппарат с расстояния 18 миллиардов километров

Закрыть Отправить

Оборудование космического аппарата Voyager 2 вернули в работу после отключения со стороны системы защиты от сбоев.

Об этом сообщает NASA., информирует enovosty.com/news.

Voyager 2, отдалившийся к началу 2020 года от Земли на 18,5 миллиарда километров, 25 января не выполнил запланированный маневр, при котором космический аппарат поворачивается на 360 градусов, чтобы откалибровать бортовой прибор с магнитным полем.

Телеметрия показала одновременную работу двух систем, потребляющих много энергии. Чтобы избежать ее дефицита, защита Voyager отключила все научные инструменты.

Инженеры к 28 января включили научное оборудование и одну из двух систем, требующих много энергии. Сейчас команда изучает состояние остального космического корабля и работает над тем, чтобы вернуть его в нормальный режим.

Читайте: НАСА заключило контракт с Airbus на три вертолета H135

В дополнение к управлению питанием каждого Вояджера, операторы миссии должны также управлять температурой определенных систем на космическом корабле. Например, если топливные магистрали космического корабля замерзнут и прервутся, Voyager больше не сможет направлять свою антенну обратно на Землю для отправки данных и получения команд.

Коммуникации, движущиеся со скоростью света, достигают космического корабля около 17 часов, а реакция корабля возвращается на Землю еще 17 часов. В результате инженеры миссии, которые находятся в 18 миллиардах километрах от аппарата, ждали около 34 часов, чтобы выяснить, оказали ли их команды желаемый эффект на космический корабль.

Напомним, космические аппараты запустили в 1977 году с разницей 16 дней, зонды исследовали Солнечную систему. Voyager 1 и Voyager 2 находятся в межзвездном пространстве, что делает их самыми отдаленными объектами, созданными человеком в Солнечной системе. Второй аппарат его никогда не догонит, хоть и стартовал первым.

Читайте: Ученые: В Солнечную систему прилетел новый объект из межзвездного пространства