Apple выпустит iPhone с камерой будущего

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Представители популярной американской корпорации Apple заявили, что уже в 2020 году, возможно, будет выпущен новый iPhone с мощнейшей камерой, предполагающую встроенную функцию дополненной реальности.

Новая 3D-камера будет аналогом модуля Face ID, только она сможет работать с большей точностью и на более дальнем расстоянии. Камера будет лазерной и сможет снимать на расстоянии до пяти метров. Таким образом, качество фотографий станет в разы выше, информирует enovosty.com/news.

Но главная фишка камеры нового айфона в том, что фотографировать можно будет с функцией дополненной реальности, с возможностью размещения виртуальных предметов на экране. Также сообщается, что камера будет так называемым проводником между смартфонами и гарнитурой дополненной реальности Apple, которая выйдет позже.