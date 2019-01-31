Apple выпустит iPhone с камерой будущего

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото животных в удачный момент

Все фото »

Новости технологий

31.01.2019 г.
20:00Apple выпустит iPhone с камерой будущего
15:58NASA запечатлело смерть галактики (ФОТО)
15:41Почему важен комплексный подход в продвижении бизнеса онлайн
10:24Apple планирует выпуск айфона с лазерной 3D-камерой
30.01.2019 г.
20:30Apple планирует снизить цены на свою продукцию
13:43Apple во второй раз за 12 лет снижает цены на iPhone
13:04Американский флот скоро пополнится кораблями-роботами
Все новости технологий

Аналитика

31.01.201936

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...
29.01.20191691

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Порошенко заявил о том, что Украине нужен "холодный мир" с РФ, Верховный суд позволил арестовать акции российских банков, а в США заявили о начале гонки ...
29.01.20191064

Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Выход Британии из Евросоюза, известный как Brexit, уверенно превосходит лавры бесконечного сериала «Санта-Барбара» и скоро превзойдет окончательно не ...

Последние новости

31.01.2019 г.
22:40 Преступнику, убившему пару за $ 40 тысяч, грозит пожизненное заключение (ВИДЕО)
22:00 Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
21:20 На оккупированных территориях отключат мобильную связь
20:53 ВСУ: Оккупанты продолжают обстреливать позиции Объединенных сил
20:42 В Украине растут зарплаты рабочих специальностей
20:40 Стало известно, какой туристический сбор будут взымать с туристов в Киеве
20:13 В Северной Корее дипломата по денуклеаризации отправили в лагерь «перевоспитания»
20:00 Apple выпустит iPhone с камерой будущего
19:51 В 2019 году усилится риск перехвата мошенниками "финансового номера" телефона, - эксперт
19:30 Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения
19:19 Универсальный боевой модуль “Дует” получил “второе дыхание”, - Злой Одессит
18:51 Сланцевая революция не будет оказывать влияния на стоимость топлива в Украине, - Юрий Гаврилечко
18:29 Гриценко подал в суд на ЦИК
18:16 Супрун выступила за легализацию медицинской марихуаны в Украине
17:35 Реструктуризация кредитного портфеля в «Ощадбанке» позволит таким компаниям как WOG продолжать развивать бизнес
17:30 Associated Press: Канада сокращает вдвое количество дипломатов на Кубе из-за загадочных проблем со здоровьем
17:03 ВСУ: Россия не отказалась от попыток захватить Украину
16:54 Определены продукты, предотвращающие появление морщин
16:48 В США напали на китайскую делегацию (ВИДЕО)
16:18 В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров
16:13 МВД запустило FB-чатбота "Автобот" для консультирования граждан
15:58 NASA запечатлело смерть галактики (ФОТО)
15:49 В России царят стагнация и истерический страх перед оппозицией
15:41 Почему важен комплексный подход в продвижении бизнеса онлайн
15:09 Куда уплывает Керченский мост, - Злой Одессит
15:05 Мода-2019: определены самые трендовые джинсы этой весны
14:41 Аутизм, дислексия и гиперактивность: основные симптомы психических детских заболеваний
14:05 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за массовую депортацию граждан Грузии
13:51 Катаклизмы нанесли ущерб на $155 млрд
13:47 Назвали неожиданную опасность домашних кошек
13:29 Найден человек, который абсолютно бесплатно сделал 3 млн правок в Википедии
12:57 Более 170 стран запланировали использование возобновляемой энергии
12:49 Создана технология противогололедного подогрева дорог
12:41 Ученые рассказали, почему плакать полезно для здоровья
12:19 Tesla завершила 2018 год с крупным убытком
12:17 Эксперт назвал ключевой риск для украинской экономики
12:04 Ученые: Украина возглавила рейтинг стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания
11:28 В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
10:52 Трамп положил конец «битве олигархов» в РФ
10:32 Прогноз Метинвест по рейтингу S&P - "позитивный"
10:24 Apple планирует выпуск айфона с лазерной 3D-камерой
10:17 Исследование рынка подсолнечного масла в Украине: кто производит качественное
10:14 Самолет с золотом Венесуэлы приземлился в Москве
10:02 СМИ выяснили главную миссию Путина в Венесуэле
09:46 Украину накроют 30-градусные морозы: назвали критические даты
09:17 Американский флот пополнится четырьмя классами кораблей-роботов
08:45 Германия не допускает пересмотра соглашения о Brexit
08:06 Ультиматум Путину: транспортники могут оставить Москву без еды
07:16 Муха отложила яйцо прямо в лоб туристки
30.01.2019 г.
22:30 Toyota представила новую Corolla (ФОТО)
22:00 Из-за аномальных снегопадов в Британии отменили авиарейсы и закрыли школы
21:30 Какие современные авто наиболее легко угнать
21:00 ТОП-3 инфекции, которые можно подхватить в парикмахерской
20:53 Находимся в российском полукольце, - генерал о широкомасштабной агрессии России против Украины
20:33 В Украине цены на автогаз продолжают падать
20:30 Apple планирует снизить цены на свою продукцию
20:23 В Украине курс доллара продолжает снижаться
20:13 ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
20:00 Сообщили, когда запустят платный мост в Киеве
19:54 The Washington Times: Команда Трампа тихо наполняет «горшок с золотом», побуждая Ким Чен Ына к денуклеаризации
Все новости »

Apple выпустит iPhone с камерой будущего

Главная » Последние новости » Новости технологий » Apple выпустит iPhone с камерой будущего
 
Печать Отправить на почту

 

 

Представители популярной американской корпорации Apple заявили, что уже в 2020 году, возможно, будет выпущен новый iPhone с мощнейшей камерой, предполагающую встроенную функцию дополненной реальности.

Новая 3D-камера будет аналогом модуля Face ID, только она сможет работать с большей точностью и на более дальнем расстоянии. Камера будет лазерной и сможет снимать на расстоянии до пяти метров. Таким образом, качество фотографий станет в разы выше, информирует enovosty.com/news.

Но главная фишка камеры нового айфона в том, что фотографировать можно будет с функцией дополненной реальности, с возможностью размещения виртуальных предметов на экране. Также сообщается, что камера будет так называемым проводником между смартфонами и гарнитурой дополненной реальности Apple, которая выйдет позже.


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ: ,
Посещений: 207

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Гриценко подал в суд на ЦИК
В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Гриценко подал в суд на ЦИКВ ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграниченияЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Все статьи


Читайте также

Apple планирует снизить цены на свою продукцию
 Apple во второй раз за 12 лет снижает цены на iPhone
Находка для шпионов: В Apple FaceTime обнаружен серьезный баг
 Apple оснастит новые наушники датчиком мониторинга здоровья
Apple распродала весь запас устаревших смартфонов iPhone SE за несколько часов
 HTC собирается выпускать смартфоны, конкурирующие с Apple iPhone
Торговая война 2.0: Apple может перенести производство iPhone из Китая в Индию

Армия

Самолет «KARLSSON»
Радиолокационная станция AN/TPS-59 (США)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Святослав
ЦЕГОЛКО
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 