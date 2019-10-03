В Антарктиде нашли «саркофаг с сокровищами»

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Ученые обнаружили уникальные артефакты в снежных глыбах. Они прятались там в течение ста лет.

Известный британский полярник сэр Эрнест Шеклтон был организатором трех экспедиций в Антарктику. К сожалению, после третей экспедиции, он скончался и забрал с собой в могилу огромное количество секретов, информирует enovosty.com/news.

Но известно, что во льдах на протяжении ста лет пролежали две бутылки качественного шотландского виски. Вместе с ними был обнаружен саркофаг с сокровищами.

Ученые ждали долгое время, чтобы доставить на материк нужные инструменты, которые дали возможность извлечь бутылки и саркофаг, в котором также было виски и другие спиртные напитки. Отметим, что после извлечения виски более двух недель размораживалось.

Рецепт этого сорта давно был утерян, но ученые смогли воссоздать его. Они через крышку с помощью шприца достали небольшое количество. По полученному рецепту выпустили 50 тыс. бутылок этого напитка.

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