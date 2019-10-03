Sony и Samsung больше не будут производить смартфоны в Китае

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Вслед за компанией Samsung Sony закрывает свои заводы по производству смартфонов в Китае. Мощности переезжают в Таиланд.

Информационное агентство Reuters сообщило, что на данный момент из китайского рынка производителей смартфонов уходит корпорация Samsung. Мощности завода, открытого в 1992, планируют закрыть в ближайшие дни, информирует enovosty.com/news.

Основной предпосылкой для ухода Samsung из китайского рынка производителей называют сверхмалую долю, которую сейчас занимает южнокорейская компания. Лишь 1% китайцев покупают телефоны Samsung, в то время, когда в 2013 году их было 15%.

Reuters также подтверждает информацию о том, что и Sony уходит из Китая. Источники передают, что эта фирма переезжает в Таиланд. Завода в Пекине больше не будет.

Ранее представители Sony сообщали, что их решение о выходе из Китая никак не связано с торговой войной США-Китай. Владельцы корпорации надеются, что переезд благотворно скажется на их прибыли. В 2020 году корпорация намерена в два раза уменьшить расходы.

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