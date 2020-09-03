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Робот из фильма «Звездные войны» уже не фантастика: R2-D2 помогает в период пандемии

Главная » Последние новости » Новости технологий » Робот из фильма "Звездные войны" уже не фантастика: R2-D2 помогает в период пандемии
 
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Робот, похожий на R2-D2 из "Звездных войн" помогает отелю в период пандемии

В США в отеле Trio робот Rose, похожий на R2-D2 из «Звездных войн», развлекал гостей в течение многих лет, доставляя в номера полотенца, угощения для домашних животных и вино. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Изначально это было «вау». Это был способ отличиться от других отелей. Люди были поражены технологией и восхищались этим маленьким роботом, похожим на R2-D2 из «Звездных войн», — сказал сотрудник отеля Майкл Д’Амодио.

Робот из фильма «Звездные войны» уже не фантастика: R2-D2 помогает в период пандемии

Теперь, во время пандемии коронавируса, многие гости предпочитают бесконтактный отдых, поэтому роботы превратились из новинки в необходимость, обеспечивая спокойствие гостям отеля.

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Однако, все-таки роботы не могут полностью заменить персонал. Представитель отеля говорит, что роботы не могут регистрировать людей, доставлять багаж, отвечать на телефонный звонок.

Доставка — не единственное, для чего могут пригодиться роботы во время пандемии. Они также могут помочь в уборке отеля. Например, в Техасе отель Westin Houston Medical Center использует роботов для дезинфекции номеров.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2

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