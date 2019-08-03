Facebook переименует Instagram и WhatsApp

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Руководство корпорации Facebook, несмотря на свои предыдущие обещания, все же решило немного изменить названия приложений Instagram и WhatsApp.

Дочерние программы Instagram и WhatsApp вскоре могут изменить свои имена. Об этом рассказали представители Facebook.

По их словам, руководство корпорации намерено на первый план вывести демонстрацию принадлежности вышеназванных приложений к Facebook, информирует enovosty.com/news.

Добавим также, что как только компания Марка Цукерберга приобрела Instagram и WhatsApp, она обещала, что не будет сильно вмешиваться в их функционирование и позволит им существовать автономно.

Позже сотрудники приобретенных приложений ощутили немалое давление со стороны Facebook. В 2018 году из-за ссор с Цукербергом должности оставили основатели Instagram. Немного ранее на такой же шаг пошли и создатели WhatsApp.

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Несколько месяцев назад Цукерберг заявил, что три сервиса объединят общей инфраструктурой сообщений. Нововведение должно появиться в конце текущего или начале следующего года.

Однако на этом Facebook не остановился. Руководство корпорации заявило, что готово переименовать сервисы, чтобы пользователи сразу понимали связь. В СМИ появились такие версии будущих названий: «Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook».