Ученые близки к разгадке секрета темной материи

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Экзотическая форма темной материи, так называемая ранняя темная энергия, могла существовать в начале зарождения вселенной, а затем вскоре исчезла.

Темная энергия — это неизвестная, таинственная форма энергии, которая пронизывает пространство, отбрасывая вселенную наружу с все большей и большей скоростью. Но в последние два десятилетия ученые, изучающие ускоряющееся расширение Вселенной, обнаружили две очень разные скорости, информирует enovosty.com/news.

Первый свет вселенных — космическое микроволновое фоновое излучение — предполагает более низкую скорость расширения пространства, чем исследования сверхновых и пульсирующих звезд в соседней вселенной. Другими словами, сейчас кажется, что вселенная расширяется быстрее, чем можно было бы предсказать, как она выглядела в ранней истории, вскоре после Большого взрыва.

В новом исследовании ученые предполагают, что ранняя темная энергия могла быть недостающим элементом, который изменил скорость раннего расширения Вселенной. Если это так, то она незначительно повлияла бы на то, как выглядит CMB, объясняя, почему измеренное расширение ниже ожидаемого. Будущие наблюдения CMB с высоким разрешением могли бы показать, существует ли действительно ранняя темная энергия в молодой вселенной.

Ученые будут продолжать изучать последствия ранней темной энергии для формирования вселенной, в том числе на крупномасштабных структурах галактик. Предстоящие миссии, такие как Большой Синоптический Обзорный Телескоп и Телескоп Евклида, могут напрямую проверить наличие признаков ранней темной энергии всего за пять лет.

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