Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили «Слоновью прогулку» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО) Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО)

Закрыть Отправить

Десять самолетов-заправщиков ВВС США, в том числе восемь новейших KC-46A Pegasus и два KC-135, были частью учений "Слоновья прогулка" в среду на авиабазе McConnell в Канзасе.

Экипажи и обслуживающий персонал заправщиков авиабазы были проверены на их способность быстро генерировать многократные вылеты во время учений по эвакуации в плохих погодных условиях., информирует enovosty.com/news.

В четверг в пресс-релизе авиабазы ​​говорилось, что «Слоновья прогулка» была частью учений по эвакуации из-за непогоды, которые продемонстрировали быструю мобильность самолетов-заправщиков и команды авиабазы McConnell, чтобы совершить вылет в считанные минуты.

«Каждую весну здесь, в Канзасе, бывает довольно суровая погода, поэтому мы стараемся подготовиться к этому. Несколько лет назад у нас возникла проблема, связанная с большим ущербом флота от града, поэтому мы хотим избежать этого в будущем», — сказал капитан Дастин Борделон, специалист по обслуживанию самолетов McConnell KC-46.

Читайте: ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов

Капитан Борделон сказал, что когда самолёты эвакуируются с базы, они не остаются в воздухе. Они отправляются на зональные базы, где они могут избежать суровых погодных условий, и возвращаются после того, как база и территория будут очищены.

Термин «Слоновья прогулка» восходит ко Второй мировой войне, когда в Военно-воздушных силах армии было большое количество бомбардировщиков, которые регулярно наносили удары по более чем 1000 самолетов из своих пронумерованных ВВС. Такая операция была названа «Слоновья прогулка», потому что движение бомбардировщиков из одного положения в направлении «нос к хвосту» напоминало колонну слонов «нос к хвосту» на пути к следующей водопойной яме.

Источник: defence-blog