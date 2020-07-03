Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили «Слоновью прогулку» (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

03.07.2020 г.
15:00Boeing собирается прекратить выпуск знаменитого пассажирского самолета Jumbo Jet, - Bloomberg
13:40Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО)
11:00Ученые создали робота, который за 30 минут уничтожает коронавирус
07:30Китай готовится испытать очередной истребитель нового поколения
02.07.2020 г.
15:00Турецкие военные готовятся принять на вооружение новейшую систему ПВО SUNGUR
13:00В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО)
12:20Южная Корея разрабатывает новую футуристическую систему лазерного оружия
Все новости технологий

Аналитика

03.07.2020

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Почему взрываются дома украинцев, за чей счет Зеленский пиарился, вручая ключи от квартир жителям разрушенного дома, почему цены на газ на мировых рынках ...
02.07.2020

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с «систематическим политическим давлением». Такое решение он принял ...
30.06.2020

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Кто стоит за «Партией Шария», в какой политический проект вложится Ахметов после выборов, почему актриса из "95 Квартала" Елена Кравец может победить ...

Последние новости

03.07.2020 г.
16:13 Серия взрывов на фабрике в Турции: несколько погибших, десятки раненых
15:57 Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД
15:34 Бесконечное мучение российского крейсера, - Злой Одессит
15:02 Кабмин предупредил о вероятности дистанционного обучения с 1 сентября
15:00 Boeing собирается прекратить выпуск знаменитого пассажирского самолета Jumbo Jet, - Bloomberg
14:40 Ученые выяснили, какое влияние COVID-19 оказывает на эндокринную систему человека
14:20 В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
14:19 Кто в Украине имеет право бесплатного теста на COVID-19 - Национальная служба здоровья
13:40 Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО)
13:25 ТОП-5 самых надежных кроссоверов в возрасте до 5 лет
13:23 Президент Зеленский дарит квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках, попутно рекламируя застройщика - Алексей Кучеренко
13:00 Урожай под угрозой: в Индии для борьбы с нашествием саранчи подключили вертолеты и беспилотники
12:47 США установили антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - New York Times
12:22 В Слуге народа рассказали, кто может занять пост главы НБУ
12:20 Премьер-министр Франции подал заявление об отставке правительства
12:00 В мире впервые зафиксировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:49 Эксперт-международник рассказал, чем грозят Украине правки в российскую конституцию
11:07 Два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над РФ: в СМИ появились переговоры диспетчеров
11:00 Ученые создали робота, который за 30 минут уничтожает коронавирус
10:22 Страна без COVID-19: Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус не проник в КНДР
09:37 В США требуют ввести жесткие санкции против Путина, Шойгу и КО
09:23 Кравчук заявил, что Донбасс будет освобожден, а Россия заплатит за его восстановление
08:31 Польша опять изменила правила для украинцев. Что нужно знать?
08:27 Мутация коронавируса может увеличивать скорость распространения COVID-19 - ученые
08:21 В Аддис-Абебу после убийства певца введены войска
08:19 Зеленский подписал новый закон. Будут ли в Украине сажать пьяных водителей?
08:16 Коронавирус бьет антирекорд, но становится менее агрессивным. Что важно знать 3 июня
07:40 МВД собирается увеличить штрафы для злостных нарушителей ПДД
07:30 Китай готовится испытать очередной истребитель нового поколения
07:15 В ВОЗ забили тревогу: определен регион, который находится на "критическом пороге" пандемии COVID-19
02.07.2020 г.
23:35 Китайцы следят за уйгурами при помощи хакеров - СМИ
23:05 Новая версия: COVID-19 может быть не респираторным, а сосудистым заболеванием
23:00 В России рухнула добыча газа
20:59 Ученые воссоздали легендарную дамасскую сталь
20:38 Смертельный вирус убил тысячи животных в США
20:16 В сети появилось видео, как гигантская птица поймала акулу (ВИДЕО)
19:56 России скоро некому будет продавать газ, - Аnti-colorados
19:38 СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ
19:18 ВСУ проводят тактико-специальные учения с боевой стрельбой (ФОТО)
18:59 В аннексированном Крыму из кранов течет ржавая вода
18:38 "Возможно COVID-19": в Африке загадочно умерли сотни слонов
18:08 На Луганщине правоохранители задержали торговцев боеприпасами
17:44 Цена на арбузы резко упала, зато сильно выросла стоимость популярного фрукта
17:32 Wargaming обяжут платить 20% налога в Украине
17:28 Ученые установили причину вымирания динозавров
17:16 На Николаевщине масштабный пожар (ВИДЕО)
16:50 Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin
16:46 История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть
16:36 Китай угрожает местью Великобритании за помощь жителям Гонконга, - Guardian
16:27 Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золоту в $1 миллиард
16:25 В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика
15:57 Германия распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte, - Fox News
15:40 Принц Гарри опубликовал трогательное видеообращение в честь дня рождения принцессы Дианы (ВИДЕО)
15:35 Объем газа в ПХГ Украины превысит 21 млрд куб, - Злой Одессит
15:02 Япония предоставляет Украине 4,2 млн долл: подробности
15:00 Турецкие военные готовятся принять на вооружение новейшую систему ПВО SUNGUR
14:20 Названы самые бессмысленные внедорожники и кроссоверы для городов
13:40 В США во время учений погиб пилот истребителя F-16
13:20 Поехать на курорт станет проще: украинцам открыли продажу билетов еще на шесть поездов в курортные города
13:00 В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО)
Все новости »

Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили «Слоновью прогулку» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Десять самолетов-заправщиков ВВС США, в том числе восемь новейших KC-46A Pegasus и два KC-135, были частью учений "Слоновья прогулка" в среду на авиабазе McConnell в Канзасе.

Экипажи и обслуживающий персонал заправщиков авиабазы были проверены на их способность быстро генерировать многократные вылеты во время учений по эвакуации в плохих погодных условиях., информирует enovosty.com/news.

В четверг в пресс-релизе авиабазы ​​говорилось, что «Слоновья прогулка» была частью учений по эвакуации из-за непогоды, которые продемонстрировали быструю мобильность самолетов-заправщиков и команды авиабазы McConnell, чтобы совершить вылет в считанные минуты.

Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили «Слоновью прогулку» (ФОТО)

«Каждую весну здесь, в Канзасе, бывает довольно суровая погода, поэтому мы стараемся подготовиться к этому. Несколько лет назад у нас возникла проблема, связанная с большим ущербом флота от града, поэтому мы хотим избежать этого в будущем», — сказал капитан Дастин Борделон, специалист по обслуживанию самолетов McConnell KC-46.

Читайте: ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов

Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили «Слоновью прогулку» (ФОТО)

Капитан Борделон сказал, что когда самолёты эвакуируются с базы, они не остаются в воздухе. Они отправляются на зональные базы, где они могут избежать суровых погодных условий, и возвращаются после того, как база и территория будут очищены.

Термин «Слоновья прогулка» восходит ко Второй мировой войне, когда в Военно-воздушных силах армии было большое количество бомбардировщиков, которые регулярно наносили удары по более чем 1000 самолетов из своих пронумерованных ВВС. Такая операция была названа «Слоновья прогулка», потому что движение бомбардировщиков из одного положения в направлении «нос к хвосту» напоминало колонну слонов «нос к хвосту» на пути к следующей водопойной яме.

Источник: defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 880

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Все статьи




Читайте также

ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов
 Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer отметил годовщину начала эксплуатации
ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor
 Внутри новейшего самолета-заправщика KC-46A Pegasus обнаружили мусор
Американский истребитель F-15 рухнул в Северное море, судьба пилота неизвестна
 ВВС США испытали систему сброса крылатых ракет с самолета
США объявили тендер на поставку новых двигателей для бомбардировщиков B-52

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В статьях росСМИ о новом “гиперзвуковом оружии РФ” изображена американская ракета (3287)

На китайском корабле проекта 075 засекли новейший беспилотный вертолет (ФОТО) (2825)

Истребители J-15 выполнили свою дебютную миссию на новейшем китайском авианосце (ФОТО) (2530)

ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов (2007)

В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО) (1849)

Турецкие военные готовятся принять на вооружение новейшую систему ПВО SUNGUR (1195)

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer отметил годовщину начала эксплуатации (945)

Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО) (853)

Южная Корея разрабатывает новую футуристическую систему лазерного оружия (753)

Ученые создали робота, который за 30 минут уничтожает коронавирус (694)

Армия

Пистолет "Форт-9"
Бронетранспортер FV430 Mk3 Bulldog (Великобритания)
Бронетранспортер Намер (Израиль)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Фридман
Михаил
Лисин
Владимир
Доний
Олесь
Ковальчук
Виталий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пес из приюта обнял журналиста, после чего мужчина не смог расстаться с собакой (ВИДЕО) (12219)

Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли "обнуление" Путина (11093)

У Карпатах почався сезон цвітіння червоної рути, - захоплюючі фото (7465)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help



bigmir)net TOP 100

 