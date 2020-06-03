В Израиле испытали высокоточную артиллерийскую ракету: яркое видео испытаний

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Комплексное испытание включало два сценария для тестирования и демонстрации расширенных возможностей LORA.

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) завершила морские испытания с использованием системы дальнобойного артиллерийского оружия (LORA), высокоточной баллистической ракеты, которая включала запуск двух ракет дальнего радиуса действия LORA к заранее определенной цели, информирует enovosty.com/news.

Комплексное испытание включало два сценария для тестирования и демонстрации расширенных возможностей LORA. Первый сценарий предусматривал запуск на короткие расстояния до 90 км, а второй — на дальние дистанции до 400 км.

В своей наземной версии оружейная система была развернута на судне в открытом море в соответствии с требованиями безопасности испытаний такого типа. Ракета была запущена с операционной системы, включающей командный трейлер и наземную пусковую установку. При обоих сценариях ракета была запущена по своей траектории, прошла курс к цели и попала в нее с максимальной точностью.

И система оружия, и ракета успешно достигли всех целей испытания. Учитывая ограничения, введенные из-за COVID-19, испытание было проведено командой, которая управляла процессом удаленно.

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Боаз Леви, исполнительный вице-президент IAI, сказал: «Испытание было выполнено в соответствии с полностью функциональным дизайном, в котором проверялись маневрирование, удар и точность системы, а также внедрялись технологические разработки и усовершенствования нашими инженерами».

Разработанная подразделением MALAM IAI, LORA — это система, состоящая из баллистической ракеты дальнего действия, уникальной пусковой установки, системы командования и управления, наземной/морской системы поддержки. Система LORA обеспечивает баллистическую атаку для нескольких диапазонов с точностью до 10 метров.

Источник: Defenseworld