На Плутоне заметили ледяной извергающийся вулкан

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В 2015 году космический зонд НАСА «Новые горизонты» пролетел мимо Плутона и обнаружил присутствие аммиака на поверхности карликовой планеты.

По результатам нового исследования ученые предполагают, что на планете существует океан, заполненный жидкой водой.

В исследовании использовались изображения Плутона, полученные космическим зондом New Horizons во время облета в 2015 году. Группа ученых проанализировала длины волн света на изображениях, чтобы определить химические соединения, обнаруженные на поверхности карликовой планеты, информирует enovosty.com/news.

Они обнаружили признаки аммиака, хрупкой молекулы, со временем разрушенной ультрафиолетовым солнечным светом и космическими лучами. Обогащенный аммиаком лед был обнаружен вокруг большой трещины, называемой Вирджил Фосса, к западу от большой фигуры в форме сердца Плутона. Команда утверждала, что Вирджил Фосса мог быть трещиной, из которой жидкая вода когда-то извергалась из криовулкана. Они также сказали, что извержение произошло не так давно.

Из-за аммиака температура замерзания воды может снизится на 100 градусов по Цельсию. Если под ледяной коркой карликовой планеты есть подземный океан, аммиак может объяснить существование жидкой воды. Плутон, в среднем, находится на расстоянии 39,5 а.е. от солнца, а температура поверхности достигает -270 градусов по Цельсию.

Один из ученых заявил, что протяженность океана под поверхностью Плутона до сих пор неизвестна. Он отметил, что это может быть как несколько небольших источников с водой, так и вся планета может быть покрыта водным слоем.

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