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Как Илон Маск Роскосмос расстроил, или почему Рогозин плачет на батуте (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Как Илон Маск Роскосмос расстроил, или почему Рогозин плачет на батуте (ВИДЕО)
 
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Ещё вчера Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин спал и кушал спокойно, зная что в его вотчине все прекрасно. Были конечно проколы, омрачающие общую благоприятную картину российской комической отрасли. Вот, например, маленькая дырочка почти незаметная, которую обнаружили в обшивке космического корабля «Союз».

Или вот еще, неприятнейший случай, когда 3-я ступень ракеты-носителя спутника с тоннами высокотоксичного топлива упала на Забайкалье. Или когда российский космический корабль «Прогресс М-27» сгорел в плотных слоях атмосферы, не долетев до места назначения, информирует enovosty.com/news.

Были небольшие огрехи, но Дмитрия Олеговича грела одна очень простая мысль, что экспансию России в космосе никто не оспорит и можно будет дальше возить американских астронавтов задорого, получая по 100 млн долларов за одно посадочное место. И чертовы американцы летают на МКС только благодаря России-матушке.

Иногда все же к Рогозину приходили плохие мысли в связи с выскочкой и жуликом американским Илоном, который что-то химичит на свои миллиарды.
Иногда вот бывало сядет Дмитрий Олегович на веранде шей похлебать с солониной, закинет нога за ногу, глянет в небо и радостно ему на душе и светло-то как, чувствует себя практически хозяином мироздания, владыкой всего сущего в космосе и подумывает даже Луну присоединить к России-матушке.
Не, ну а че?

Читайте: Новая эпоха российской космонавтики началась с массовых увольнений, - Злой Одессит

И санкции эти, которые американцы инициировали против них самих же сработают. Вот будут своих космонавтов доставлять на МКС на батутах, а он, Дмитрий Олегович, будет попивать свой боярышник и сменятся над этими пустоголовыми янки. Не знал, государев прислужник, что в это самое время где-то во Флориде, самозванец Илон уже вовсю пилит все четыре ноги у его кресла-качалки. И уже 30 мая, к МКС полетит первый частный пилотируемый космический корабль.

Эх, это был удар для Дмитрия Рогозина , мощный такой удар, точно под дых. И даже почудилось ему на минутку, что вместе с американцами на орбиту Земли, используя обратную тягу, запустили и его, Дмитрия Олеговича, и даже Владимира Владимировича отправили далеко за пределы этой солнечной системы.

Отныне Америка и ее союзники будут доставлять астронавтов в космос используя высокотехнологические корабли.

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Этот исторический запуск навсегда похоронил «Союзы» вместе с их дырками в обшивке и увядающими амбициями Роскосмоса.

Но, Дмитрий Рогозин всё-таки верит в светлое будущее своего ведомства и уже в ближайшей перспективе займётся развитием космического туризма.

И если не найдётся желающих за большие деньги полетать на ракетах, которые сгорают в пепел в плотных слоях атмосферы, или обнаруживают дырочки, проделанные отверткой в обшивке комической станции, то может даже сам Дмитрий Олегович первый полетит осваивать Луну вместе в роботом Фёдором, новейшим образчиком технического гения человечества.

А если серьезно, то как-то грустно что между Иллоном Маском и людьми из отечественного списка Форбс пропасть размером в три галактики. Поскольку первый приумножает человеческий гений, совершая космического масштаба прорывы, а вторые приумножают: дома, машины и золотые слитки, лишая свой народ не только будущего, но и воруя его настоящее.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 390

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