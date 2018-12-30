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Определен главный научный прорыв 2018 года

Главная » Последние новости » Новости технологий » Определен главный научный прорыв 2018 года
 
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Эксперты пришли к выводу, что открытия в сфере сверхпроводящего графена являются самым значимым прорывом в науке в уходящем 2018 году.

Сотрудники научного издания Physics World объявили эксперименты с графеном, проводившиеся на базе Массачусетского технологического института, – самым важным научным прорывом уходящего года, информирует enovosty.com/news.

В 2018 году ученые этого института открыли новое свойство графена. Руководителем исследований значился Пабло Джарийо-Эрреро. Было установлено, что графен способен быть и изолятором, и проводником. При чем, «роль» зависит от угла наклона расположения его слоев по отношению один к другому.

Аспирант Цао Юань, участник эксперимента с графеном-изолятором и графеном-проводником, журналом Nature был также назван одной из великих личностей в науке-2018.

Справка. Графен является революционным материалом, который открывает огромные перспективы для развития технологий. Он был открыт в 2004 году учеными Манчестерского университета. На данный момент известно, что этот материал является самым электропроводящим, легким и прочным углеродным соединением.

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По мнению экспертов, графен – отличный заменитель кремния. Сейчас известно, что материал плавится при температуре выше 3 тыс. градусов. Он в сто раз прочнее стали, а также непроницаем для многих газов и жидкостей.


Автор: Катерина Лукьянчук
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