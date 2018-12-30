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Китайский космический аппарат подготовился к посадке на обратную сторону Луны

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайский космический аппарат подготовился к посадке на обратную сторону Луны
 
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Космический зонд Chang’e-4 уже находится на лунной орбите. Аппарат Китая готовится к посадке на обратную, невидимую для нас, сторону спутника.

Об этом заявили специалисты китайского национального космического управления, информирует enovosty.com/news.

На их официальном интернет-ресурсе сказано, что аппарат вышел на лунную эллиптическую орбиту 30 декабря в 2:55 по киевскому времени.

Передача сигнала из Chang’e-4 на Землю совершается через спутник Queqiao. Ретрансляционный спутник позволит китайским ученым держать связь со своим луноходом.

На данный момент специалисты подбирают для своего лунного аппарата время, которое бы оказалось самым подходящим для посадки.

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Справка. Миссия Chang’e-4, как и три ее предшественницы, получила название в честь богини луны Чанъэ. Аппарат был запущен 8 декабря текущего года (хотя ученые первоначально намеревались реализовать свою задумку еще в 2015 году).

В ходе миссии китайские ученые собираются исследовать особенности обратной стороны Луны. Chang’e-4 должен определить возраст и состав почвы на невидимой для нас стороне спутника.

В дальнейшем Китай собирается провести еще серию роботизированных миссий к Луне. А вот на 2030 год запланирована уже посадка на спутник первого пилотируемого корабля.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 66

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