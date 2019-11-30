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В Индонезии некоторых чиновников заменят искусственным интеллектом

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Президент Индонезии хочет, чтобы вместо некоторых чиновников в стране работала нейросеть. Воплотить задумку в жизнь он намерен уже в следующем году.

Джоко Видодо, президент Индонезии, в целях уменьшения бюрократии поручил заменить два ранга государственных служащих искусственным интеллектом, информирует enovosty.com/news.

Представителям СМИ он рассказал, что в Индонезии сейчас функционируют четыре ранга госслужащих. Заменять нейросетью на данный момент планируют третий и четвертый ранги. Начать процесс внедрения искусственного интеллекта в госструктуры планируют в 2020 году.

Пока неизвестно, как именно будет использоваться умная нейросеть во время управления страной. Замену двух уровней чиновников на ИИ еще должен одобрить парламент.

Добавим, Джоко Видодо не раз заявлял, что будущее за технологиями. Президент ранее сообщал о планах нарастить производство электрокаров. При этом он призывает максимально использовать сырье отечественного производства.

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Во время своего второго срока Видодо также ожидает существенных иностранных инвестиций. По его мнению, деловой климат улучшиться и привлечет инвесторов после внедрения нейросети в госслужбу.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 15

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