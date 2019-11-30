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Астрономы нашли в упавшем на Землю метеорите следы льда

Главная » Последние новости » Новости технологий » Астрономы нашли в упавшем на Землю метеорите следы льда
 
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В метеорите, упавшем на территории Алжира, обнаружены признаки существования льда. Долетев до Земли, кусочки водяного льда испарились.

Астрономы только сейчас выяснили, что в составе метеорита Acfer 094 первоначально присутствовал лед. Скорее всего, по мнению ученых, он туда попал из протопланетного диска, который вращался вокруг Солнца, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что исследуемый метеорит был обнаружен на территории Алжира в 1990 году. Его отнесли к группе углеродистых хондритов. Данные объекты астрофизики считают обломками самых древних и довольно простых астероидов. В ходе анализа были изучены две части Acfer 094, параметры которых составляли 25×25×30 микрометров.

Ученые установили, что в метеорите довольно много кальция алюминия, железа, а также никеля. Больше всего астрономов заинтересовали пористые небольшие части. Их назвали UPL-областями. Исследователи выяснили, что изначально эти поры были покрыты льдом. Он попал туда во время формирования родительского тела. Позже под действием нагрева лед испарился.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 58

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