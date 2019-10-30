ВМФ США впервые успешно использовали беспилотник, чтобы доставить груз на подводную лодку

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БПЛА доставил 5-фунтовую посылку, состоящую из печатных плат, медикаментов и продовольствия.

Командующий подводными силами Тихоокеанского флота США (COMSUBPAC) в партнерстве с Гавайским университетом проверил возможности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставив груз на подводную лодку у побережья Оаху, Гавайи, 10 октября, информирует enovosty.com/news.

БПЛА доставил 5-фунтовую посылку, состоящую из печатных плат, медикаментов и продовольствия, на подводную лодку быстрой атаки класса Вирджиния USS Hawaii (SSN 776), пока она находилась в движении.

«То, что начиналось как инновационная идея, стало возможным благодаря потенциально радикально новым возможностям логистики», — сказал лейтенант-командер Кристофер Кейтли. «Большая часть деталей, которые необходимы на подводных лодках, весят менее 5 фунтов, поэтому эта возможность могла бы уменьшить необходимость для лодок заходить в порты за деталями или медикаментами».

Беспилотный летательный аппарат доставляет 5-фунтовый пакет на военный корабль США на Гавайях во время учений у побережья Оаху, 10 октября 2019 года

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Сама концепция пришла от командующего подводными силами в Innovation Lab (iLab) год назад. С тех пор iLab в сотрудничестве с Лабораторией прикладных исследований Гавайского университета разрабатывает средства, позволяющие сделать это возможным.

«Наши моряки — провидцы. Их идеи приносят пользу подводным силам, делая невероятные перемены», — сказал контр-адмирал Блейк Конверс, командующий подводными силами Тихоокеанского флота США. «Мы уже видим влияние, которое эта единственная идея может оказать на весь флот. Совместные усилия моряков COMSUBPAC и Гавайского университета привели к доставке необходимых материалов на подводные лодки, что может сэкономить время и деньги, и что позволяет нам оставаться в бою».

Эта идея привела к созданию первой эскадрильи БПЛА для субмарин. Моряки подводных лодок, дислоцированные в Перл-Харборе, добровольно вызвались посещать еженедельные учения на станции ВВС Беллоус в Вайманало, Гавайи, чтобы стать опытными пилотами, управляющих дронами и разработать концепцию превращения БПЛА и подводной лодки в платформу для доставки и приема посылок.

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Члены Outrigger Canoe Club сопровождают USS Hawaii по прибытии на Объединенную базу Перл-Харбор-Хикам, 6 июня 2019 года.

«Члены Лаборатории прикладных исследований Гавайского университета вместе с моряками COMSUBPAC разработали механизм освобождения дрона от нагрузки, отрабатывая концепцию с использованием прототипов на задней части грузовиков и джипов», — сказал Кейтли. «По мере того, как обучение продолжалось, а инновации в дронах становились все более надежными, команда смогла продемонстрировать свои возможности на небольшом патрульном катере в Перл-Харборе».

После окончательной корректировки и подготовки в последнюю минуту команда собралась на берегу западного Оаху и вывезла небольшой груз весом 5 фунтов за милю от берега на USS Hawaii.

«Механизмы доставки беспилотников сработали отлично, и посылка была безопасно доставлена ​​на борт подводной лодки, что делает это первой в мире доставкой с помощью беспилотных летательных аппаратов на подводную лодку», — сказал Кейтли.

«Я очень горжусь совместными усилиями и возможностями, которые они создали. Успех этого проекта является подлинным свидетельством изобретательности нашей команды, и я очень благодарен за них и за наших моряков-подводников, которые добровольно вызвались, чтобы обеспечить этому успех».